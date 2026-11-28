사진=AP/뉴시스

역시는 역시다. 흐르는 세월마저 무색하게 만드는 활약이다. 르브론 제임스의 활약을 앞세운 미국프로농구(NBA) 필라델피아 세븐티식서스가 시즌 인 토너먼트 NBA컵 8강에 진출했다.

필라델피아는 28일 미국 인디애나주 인디애나폴리스의 게인브리지 필드하우스서 열린 2026~2027 NBA 정규리그 겸 NBA컵 동부 조별리그 B조 최종 4차전서 인디애나 페이서스를 111-87로 완파했다.

3승 1패로 B조 1위에 올랐다. 필라델피아는 8강전에서 C조 1위 애틀랜타 호크스와 맞붙는다. 아울러 필라델피아는 정규리그 성적 16승 4패를 작성해 동부 콘퍼런스 선두를 달렸다.

제임스의 활약이 눈부셨다. 제임스는 21득점 7리바운드 6어시스트로 필라델피아의 승리를 견인했다. 야투 13개를 시도해 8개를 성공했다. 조엘 엠비드가 14득점 11리바운드로 더블더블 활약을 선보였고, 앤퍼니 사이먼스가 팀 내에서 두 번째로 많은 19점을 넣었다. 타이리스 맥시도 14득점으로 힘을 더했다.

NBA컵은 30개 팀이 6개 조로 나뉘어 조별리그를 치른 후 각 조 1위와 동·서부 콘퍼런스 조 2위 중 가장 성적이 좋은 1개 팀이 8강에 오른다.

동부 A조에서는 디트로이트 피스턴스가 1위를 확정했다. 디트로이트는 와일드카드로 8강에 합류한 보스턴 셀틱스와 준결승 진출을 다툰다. 서부에서는 B조 1위 멤피스 그리즐리스와 C조 1위 포틀랜드 트레일블레이저스가 8강서 격돌한다. 서부 A조 1위를 차지한 댈러스 매버릭스는 와일드카드로 8강에 나서는 샌안토니오 스퍼스와 만난다.

박상후 기자 psh655410@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]