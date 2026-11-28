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간판 스타의 복귀가 얼마 남지 않았다. 복사근 파열로 경기에 나서지 못하고 있는 미국프로농구(NBA) 골든스테이트 워리어스의 스테픈 커리가 앞으로 3경기 더 결장할 전망이다.

미국 매체 ESPN은 28일 “커리가 이날 열린 포틀랜드 트레일블레이저스전을 비롯해 30일 LA 클리퍼스전, 다음달 2일 유타 재즈전까지 최소 3경기에 결장한다”고 보도했다.

현재 커리는 부상 회복에 전념 중이다. 최근 개인 훈련 단계에 들어섰다. 이날 골든스테이트 선수단이 포틀랜드 원정길에 오른 가운데 커리는 샌프란시스코에 남아 재활에 집중했다. 커리는 다음달 2일 유타전을 마친 후 재검사를 받을 예정이다.

앞서 커리는 지난 12일 휴스턴 로키츠와의 원정 경기에서 1쿼터 도중 복사근을 다쳤다. 이후 복사근이 파열됐다는 진단을 받았다. 애초 구단은 커리가 한 달 정도 이탈할 것으로 예상했다.

부상 이전까지 커리는 올 시즌 10경기에서 평균 26.3분을 뛰며 27.8득점을 올렸다. 야투 성공률 50%, 3점슛 성공률 45.7%를 기록했다. 특히 자유투 76개 중 단 1개만 놓치는 등 녹슬지 않은 기량을 뽐내고 있다.

박상후 기자 psh655410@sportsworldi.com

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