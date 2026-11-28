사진=스포츠월드 김두홍, 김종원 기자

“자신의 직구를 좀 더 믿었으면 좋겠어요.”

10년 전 잠실 마운드를 호령했던 에이스는 오늘날 그 자리를 지키는 후배가 더 높은 곳까지 올라갈 수 있다고 믿는다. 미국과 한국 프로야구를 두루 경험한 더스틴 니퍼트가 곽빈(두산)에게 꼭 해주고픈 이야기가 있다.

니퍼트는 28일 잠실야구장서 열린 프로야구 두산의 팬 페스티벌 ‘2026 곰들의 모임’에 참석했다. 현역 시절 포지션을 바꿔 출전하는 이벤트 경기 ‘두파민 매치’서 니퍼트는 두산팀의 4번타자, 곽빈은 상대인 최강팀의 1번타자로 이름을 올렸다. 경기 전 취재진과 만난 니퍼트는 곽빈에 관한 이야기가 나오자 구체적인 조언을 내놨다.

한미 양국의 마운드를 누구보다 잘 아는 니퍼트다. 2005년부터 2010년까지 미국 메이저리그(MLB) 애리조나 다이아몬드백스와 텍사스 레인저스서 6시즌 동안 119경기(14승16패·평균자책점 5.31)를 소화했다. 한국에선 두산(2011~2017년)과 KT(2018년)를 거치며 외국인 투수 최초이자 유일하게 통산 100승(102승)과 1000탈삼진(1082개) 고지를 모두 밟았다.

사진=뉴시스

곰 군단에서만 두 개의 우승반지(2015, 2016년)를 수확했다. 특히 2016년 다승(22승)과 평균자책점(2.95), 승률(0.880) 3관왕에 오르며 정규리그 최우수선수(MVP)와 골든글러브까지 석권했다. 2년 전엔 투수이자 외국인 선수로는 최초로 은퇴선수 특별엔트리에 등록돼 두산 유니폼을 입고 공식 은퇴식도 치렀다.

이제 두산 마운드의 중심엔 곽빈이 있다. 니퍼트가 두산을 떠난 2018년 입단한 곽빈은 올 시즌 27경기서 161이닝을 소화하며 11승7패 197탈삼진 평균자책점 2.24를 써낸 바 있다. 지난 26일 KBO 시상식서 평균자책점과 탈삼진 2관왕에 오른 데 이어 투수 부문 수비상까지 품으며 최고의 한 해를 보냈다.

그런 곽빈에게 니퍼트는 직구에 대한 믿음을 강조했다. 니퍼트는 “내가 지켜본 곽빈의 직구는 평균을 훨씬 웃도는 수준이다. 그런데 자신의 직구를 충분히 믿지 않는 것 같다. 왜 그런지 직접 물어보고 싶다”며 “직구로 좀 더 공격적인 승부를 펼치고 정말 위기에 몰렸을 때 변화구를 활용한다면 차이를 만들어낼 수 있을 것”이라고 설명했다.

사진=두산베어스 제공

이어 “곽빈은 KBO리그 최고의 투수 중 한 명인데 때때로 그에 걸맞은 투구를 하지 않는 것처럼 보인다. 타자를 좀 더 공격적으로 상대했으면 좋겠다”며 “곽빈뿐 아니라 투수들이 자신의 강점보다 타자의 약점에 초점을 맞춰 공을 던질 때가 있다. 투수라면 언제나 자신의 강점을 우선시해야 한다”고 강조했다.

빅리그에서도 충분히 경쟁력을 발휘할 수 있는 재능이라는 평가다. 니퍼트는 “언젠가 곽빈과 단둘이 앉아 그의 목표와 빅리그에 도전하는 데 무엇이 필요할지 이야기를 나누고 싶다. 재능만 놓고 보면 이미 빅리그 수준 이상”이라면서 “건강을 유지하는 것, 더 큰 무대로 향하는 과정에서 스스로에게 지나친 부담을 주지 않는 것이 중요하다”고 힘줘 말했다.

후배들이 잊지 않았으면 하는 가치도 있다. 바로 팀을 위한 희생이다. 니퍼트는 “현역 시절엔 나 자신보다 동료들을 위해 운동했다. 요즘은 메이저리그를 비롯해 야구 전반이 팀보다 개인에게 초점을 맞추는 방향으로 조금씩 변하고 있는 것 같다”며 “젊은 선수들이 다시 팀을 우선하는 마음가짐을 가졌으면 좋겠다. 그때의 팀 스포츠가 그립다”고 옛 추억을 떠올렸다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]