황민현. 사진=뉴시스

가수 겸 배우 황민현이 14년 만에 플레디스엔터테인먼트(플레디스)를 떠난다.

플레디스는 28일 공식입장을 내고 "황민현의 전속 계약이 오는 12월 14일부로 종료된다"고 밝혔다.

이어 "당사는 황민현과 향후 활동 방향 및 미래에 대해 오랜 시간 진솔한 대화를 나눴으며, 상호 간 충분한 논의 끝에 전속 계약을 종료하기로 합의했다"고 알렸다.

그러면서 "황민현은 향후 예정된 일정을 소화하며 플레디스 엔터테인먼트 소속 아티스트로서의 활동을 마무리할 예정"이라며 "오랜 시간 함께하며 수많은 빛나는 순간들을 만들어 온 황민현에게 깊은 감사의 마음을 전한다"고 덧붙였다.

황민현은 2012년 그룹 뉴이스트로 데뷔했으며, Mnet '프로듀스 101 시즌2' 이후 프로젝트 그룹 워너원으로도 활동했다. 최근에는 '환혼', '소용없어 거짓말', '스터디그룹' 등을 통해 배우로 활약하고 있다.

조은애 기자 eunn@sportsworldi.com

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