사진=두산베어스 제공

“누가 선발 등판 당일에 이렇게 인터뷰를 하나요(웃음)!”

유격수가 아닌 선발투수로 취재진 앞에 섰다. 프로야구 두산의 박찬호가 너스레와 함께 유쾌한 출사표를 던졌다.

박찬호는 28일 잠실야구장서 열린 두산의 팬 페스티벌 ‘2026 곰들의 모임’에서 두산팀 선발투수로 나선다. 이날 메인 행사인 ‘두파민 매치’는 투수와 야수가 서로 포지션을 바꿔 출전하는 6이닝 이벤트 경기다. 박찬호의 선발 맞대결 상대는 외야수 김대한(최강팀)이다.

구속 경쟁에선 일찌감치 한발 물러섰다. 대신 다양한 구종을 앞세워 승부하겠다는 구상이다. 경기 전 만난 박찬호는 “(김)대한이는 구속만 빠를 것”이라며 “(나는) 피네스 피처(기교파 투수)”라고 껄껄 웃었다.

더불어 겨울철 이벤트 경기를 제외하고 진지하게 마운드에 오른 건 중학교 재학 시절이 마지막이라는 설명도 덧붙였다.

사진=두산베어스 제공

일찌감치 선보일 구종을사전 예고했다. 박찬호는 “포심 패스트볼은 기본이고 투심, 커터, 스위퍼, 체인지업을 던지겠다. 진심이다. 한번 보시고 구종의 완성도를 판단해 보시라”며 “가장 자신 있게, 또 무난하게 던질 수 있는 건 커터”라고 사뭇 진지한 표정으로 설명을 이어갔다.

자신이 비운 유격수 자리는 마무리 투수 김택연이 맡는다. 글러브도 서로 맞바꾸기로 했다. 올 시즌 내야에서 김택연의 어깨를 가볍게 해줬던 박찬호다. 이날만큼은 자신이 후배가 펼칠 명품 수비에 기대를 걸 차례다. 박찬호는 “(김)택연이 많이 도와줬었는데… (이번에) 한번 지켜보겠다”라고 힘줘 말했다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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