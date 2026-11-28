핑클. 출처=핑클 공식 SNS

그룹 핑클이 21년 만에 재결합한 가운데 첫 영상을 공개했다.

27일 핑클 공식 소셜미디어에는 "TO. 핑키 FROM 핑클"이라는 제목의 영상이 업로드됐다.

영상 속에는 "항상 나의 곁에 있어줘", "늘 네게만 내 꿈을 맡기고 싶어", "들어봐 언제까지 내 맘에", "하나뿐인 소중한 그 사람" 등 핑클의 히트곡 가사를 한 소절씩 읊는 성유리, 이진, 이효리, 옥주현의 모습이 담겼다.

출처=핑클 공식 SNS

네 사람은 카메라를 향해 "너 뿐이야"라고 외치며 웃음을 터트리기도 했다. 유쾌한 분위기 속 이진은 "엉망진창이구만"이라고 덧붙여 웃음을 더하기도 했다.

핑클은 1998년 데뷔 이후 '루비', '화이트', '영원', '영원한 사랑', '내 남자친구에게' 등 다수의 히트곡을 발표했다.

최근에는 21년 만에 재결합을 알린 뒤 공식 SNS 채널을 개설하는 등 본격 활동에 나섰다. 단발성 이벤트는 아니다. 멤버들은 데뷔 30주년을 맞는 2028년까지 약 2년 간 장기 프로젝트를 이어갈 예정이다.

조은애 기자 eunn@sportsworldi.com

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