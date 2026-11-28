사진=PBA 제공

‘상금 4000만원은 누구에게로’

김가영(하나카드)과 정수빈(NH농협카드)이 여자 프로당구(LPBA) 우승컵을 놓고 격돌한다.

김가영과 정수빈은 28일 경기도 고양시 고양 킨텍스 PBA 스타디움서 열리는 프로당구 2026~2027시즌 6차 투어 휴온스 PBA-LPBA 챔피언십 LPBA 결승에서 맞붙는다. 우승자는 상금 4000만원을 받는다.

김가영은 이번 시즌 1차 투어 우리금융캐피탈 챔피언십서 정상을 차지한 뒤 2차 투어부터 5차 투어까지 우승컵을 추가하지 못했다. 이번 대에서 정상에 서며 프로당구 사상 최초로 통산 20승 고지를 밟겠다는 각오다. 아울러 누적 상금 9억7600만원을 기록 중인 김가영은 우승을 달성하면 LPBA 최초로 10억원도 돌파한다.

올 시즌 4차 투어 크라운해태 챔피언십을 제패한 정수빈은 이번 대회에서 시즌 2승을 노린다. 세트 점수 2-1로 앞선 채 4세트를 맞이한 정수빈은 첫 이닝에 6점, 2이닝에 5점을 생산해 11-0으로 완승을 거두며 결승에 올랐다.

상대 전적에서는 정수빈이 3승 1패로 앞서지만, 최근 맞대결에서는 김가영이 승리를 가져갔다.

박상후 기자 psh655410@sportsworldi.com

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