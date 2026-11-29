사진=전남드래곤즈 제공

전남이 2026시즌 마지막 경기에서 승리를 노린다.

전남은 29일 오후 2시 순천팔마종합운동장서 수원삼성을 상대로 ‘하나은행 K리그2 2026’ 34라운드 홈경기를 치른다.

전남은 지난 33라운드 안산과의 홈경기에서 1-2 역전패를 당하며 아쉬움을 남겼다. 이날 전남은 전반부터 정지용과 미란징야의 빠른 스피드를 활용해 공격을 주도했고, 전반 추가 시간 정지용의 패스를 받은 호난이 선제골을 터뜨리며 앞서 나갔다. 그러나 후반 들어 안산의 반격에 동점골과 역전골을 허용하며 승점을 챙기지 못했다.

지난 28라운드 용인전 승리 이후 5경기 연속 무승(1무 4패)을 기록하고 있다. 이번 맞대결에서 무승의 고리를 끊고자 한다. 시즌 마지막 상대는 올 시즌 K리그2 우승을 차지했다. K리그1 승격을 확정한 수원이다. 전남은 수원이 K리그2에 참가한 2024년부터 현재까지 7차례 맞대결서 2무 5패를 기록 중이다. 지난 3월 14일 수원월드컵경기장서 열린 올 시즌 첫 맞대결에서도 0-2로 패배한 바 있다.

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수원은 올 시즌 26실점으로 K리그2 최소 실점을 기록하고 있다. 해당 부문 2위인 수원FC(31실점)보다 5골 적게 허용하며 안정적인 수비력을 보여주고 있다. 공격에서는 선수들 간 유기적인 움직임을 바탕으로 볼 주변에서 수적 우위를 확보하고 상대의 빈 공간을 활용하는 데 강점을 보이고 있다. 이에 전남은 조직적인 수비로 수원의 공격을 차단하고, 볼 탈취 이후 빠른 공격 전환을 통해 상대 골문을 공략할 전망이다.

전남은 최근 부상에서 복귀한 호난의 활약에 기대를 건다. 서울 이랜드전과 안산전서 연속 득점을 기록하며 득점 감각을 끌어올리고 있는 호난은 리그 최소 실점팀 수원을 상대로 3경기 연속 득점에 도전한다. 여기에 빠른 스피드와 돌파 능력을 갖춘 정지용, 미란징야 등 공격 자원들의 활약이 더해진다면 수원의 견고한 수비를 흔들 수 있을 것으로 보인다.

전남은 올 시즌 기대했던 성적을 거두지 못했지만, 마지막까지 변함없는 응원을 보내준 팬들을 위해 시즌 최종전 준비에 매진하고 있다. 수원을 상대로 K리그2에서의 첫 승을 거두고 팬들과 함께 승리의 기쁨을 나누겠다는 각오다.

박상후 기자 psh655410@sportsworldi.com

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