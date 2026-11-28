사진=울산 HD 제공

“좋은 지도자가 될 수 있도록 노력하겠습니다.”

이용은 29일 오후 2시 문수축구경기장서 열리는 올 시즌 마지막 홈경기인 현대가 더비에서 은퇴식을 진행한다. 행사는 경기 전 팬 사인회로 시작된다. 이용은 하프타임에 그라운드로 나서 팬들에게 선수로서의 마지막 인사를 전할 예정이다.

2010년 울산 유니폼을 입고 프로 생활을 시작했다. 그해 3월27일 인천유나이티드와의 원정경기에 선발 출전하며 프로 데뷔전을 치렀다. 이어 4월21일 국민은행과의 FA컵 32강에서 정대선의 선제골을 도우면서 프로 첫 공격 포인트를 기록했다.

프로 첫 득점의 무대는 FIFA 클럽월드컵이었다. 2012년 울산의 창단 첫 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 무패 우승에 일조한 이용은 같은 해 12월12일 FIFA 클럽월드컵 5위 결정전서 일본 산프레체 히로시마를 상대로 프로 데뷔골을 터뜨렸다.

울산서 여섯 시즌을 보낸 이용은 상주상무, 전북현대, 수원FC서 17시즌 동안 활약했다. K리그 통산 402경기 5골 41도움의 기록을 남겼다.

국가대표로서도 굵직한 발자취를 남겼다. 이용은 2014 FIFA 브라질 월드컵과 2018 FIFA 러시아 월드컵에 연이어 출전했다. 국가대표 A매치 통산 57경기를 소화했다. 지난 시즌을 끝으로 현역 생활을 마무리한 이용은 올 시즌 프로 데뷔팀인 울산의 코칭스태프로 합류하며 지도자로서 첫발을 내디뎠다.

이용 코치는 “프로 선수로서 꿈을 펼치기 시작한 울산에서 선수 생활을 마무리하고 지도자로서 새로운 출발을 하게 돼 뜻깊다”며 “이번 은퇴식을 통해 오랜 시간 응원과 사랑을 보내주신 팬들께 감사의 인사를 전하고 싶다. 앞으로는 선수 생활을 통해 쌓은 경험을 바탕으로 후배 선수들의 성장에 힘을 보태고, 좋은 지도자가 될 수 있도록 노력하겠다”고 소감을 전했다.

박상후 기자 psh655410@sportsworldi.com

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