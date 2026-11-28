주진모. 출처=유튜브 채널 '의사 혜연' 화면 캡처

배우 주진모가 아내의 임신 소식에 눈물을 보였다.

27일 유튜브 채널 '의사 혜연'은 '(나빼고)오열 대잔치였던 눈물의 임밍아웃'이라는 제목의 영상을 공개했다.

영상 속에는 태아 초음파를 확인하고 집으로 가는 주진모, 민혜연 부부의 모습이 담겼다. 두 사람은 이동 중인 차량 안에서 2세를 얻은 기쁨을 나눴다.

특히 주진모는 울컥한 듯 연신 눈물을 흘렸다. 민혜연은 "오빠 아기 별로 안 원했었잖나"라며 웃음을 터트렸다. 민혜연은 "신기하다. 맞다고 생각은 했는데 확실하게 초음파로 보고 싶었다"며 "하긴 아기 갖자고 한 것도 여보이긴 했다"고 말했다.

출처=제주 비마이데이, 써드마인드 스튜디오

주진모는 "나는 옛날부터 아이를 가지고 싶었는데 여보한테 말을 못 했다. 고맙다"며 눈시울을 붉혔다.

민혜연은 "아까 진료실에서도 나는 '저 11월 말에 골프쳐야 하는데 괜찮나' 하고, 오빠랑 선생님이랑만 '너무 잘됐다' 했다"며 웃어보였다. 이에 주진모는 "여보는 감성적이지가 않다"고 투덜거려 웃음을 안겼다.

주진모는 2019년 11세 연하의 가정의학과 전문의 민혜연과 결혼했다. 두 사람은 지난 14일 임신 소식을 전한 바 있다.

조은애 기자 eunn@sportsworldi.com

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