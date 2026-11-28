사진=AP/뉴시스

‘악동의 이적’

미국 메이저리그(MLB) 내야수 재즈 치좀 주니어가 내년 시즌 토론토 블루제이스서 뛴다.

MLB닷컴은 28일 “토론토가 프리에이전트(FA) 신분인 치좀 주니어와 2028년 선수 옵션이 포함된 1년 계약에 합의했다”고 밝혔다.

치좀 주니어는 계약금 600만 달러와 2027년 연봉 1250만 달러를 받는다. 2028년 선수 옵션을 실행하면 연봉 1600만 달러를 받고 2028년에도 토론토에서 뛸 수 있다. 다만 치좀 주니어가 계약 연장을 거절할 경우 구단 옵션으로 전환된다. 토론토는 2028년 연봉 4000만 달러를 지급하고 치좀 주니어와 동행을 이어갈 수 있다.

토론토 역시 옵션을 거부하면 치좀 주니어는 바이아웃 150만 달러를 받고 다시 FA 자격을 얻는다. 치좀 주니어는 바이아웃을 합치면 내년에 총 2000만 달러를 챙기게 된다.

치좀 주니어는 2020년 마이애미 말린스 유니폼을 입고 MLB에 데뷔했다. 2024년 7월 트레이드를 통해 양키스로 이적해 올해까지 뛰었다. 7시즌을 빅리그에서 뛴 치좀 주니어는 통산 716경기에 출전해 타율 0.245 127홈런 363타점 171도루 385득점에 OPS(출루율+장타율) 0.759를 기록했다. 2022년과 2025년에는 올스타에 뽑혔다.

하지만 경기 도중 기행으로 수차례 구설에 올랐다. 수비 중 크게 하품을 하거나, 막대사탕을 물고 경기를 펼치기도 했다.

2026시즌에는 137경기에 출전해 타율 0.231 19홈런 55타점 41도루 69득점에 OPS 0.711의 성적을 냈다. 수비와 주루 능력은 훌륭했으나 타격서 부진했다. 결국 양키스는 치좀 주니어에게 퀄리파잉 오퍼(QO)를 제시하지 않았다.

박상후 기자 psh655410@sportsworldi.com

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