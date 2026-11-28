사진=세계태권도연맹 제공

‘제대로 되갚은 승부’

한국 장애인 태권도 간판 주정훈(춘천시장애인체육회)이 그랑프리 파이널 금메달을 목에 걸었다. 무주 세계패러선수권대회서 패했던 상대에게 닷새 만에 설욕전을 펼쳤다.

주정훈은 지난 27일 카자흐스탄 아스타나 마샬아츠 팰리스서 열린 2026 세계태권도연맹(WT) 월드 패러태권도 그랑프리 파이널 남자 80㎏급(스포츠등급 K44) 결승서 에므레 불구르(튀르키예)를 라운드 점수 2-0(14-2, 20-18)으로 꺾었다.

닷새 전 수모를 제대로 갚아줬다. 앞서 주정훈은 지난 22일 전북 무주 태권도원서 열린 세계패러태권도선수권대회 준결승서 불구르에 최종 3라운드 종료 직전 역전을 허용해 동메달에 만족했다. 불구르는 당시 대회 정상에 섰다.

하지만 이날은 완승을 거뒀다. 1라운드서 오른발 공격으로 선취점을 올린 주정훈은 4-2로 앞선 상황에서 연달아 몸통 공격을 성공해 10-2로 달아났다. 14-2로 라운드를 따냈다. 접전이 펼쳐진 2라운드에서는 16-16에서 왼발 돌려차기를 적중시켜 앞선 뒤 불구르와 몸통 공격을 주고받은 끝에 20-18로 이겼다.

주정훈은 한국 패러태권도대표팀 간판이다. 2020 도쿄, 2024 파리 패럴림픽에 출전했다. 2022 항저우 장애인아시안게임에서는 남자 80㎏(스포츠등급 K44) 금메달을 목에 걸었다.

한편 시즌 마지막 그랑프리인 이번 대회에는 26개국에서 80명의 선수가 출전해 남녀 각 5개씩, 총 10개 체급에서 경쟁했다.

박상후 기자 psh655410@sportsworldi.com

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