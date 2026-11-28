사진=보루시아 묀헨글라트바흐 SNS 캡처

‘종횡무진 움직였지만…’

한국 축구대표팀 출신 옌스 카스트로프(묀헨글라트바흐)가 2경기 선발 기회를 잡았다. 하지만 팀은 무승부를 거두면서 최하위를 벗어나지 못했다.

묀헨글라트바흐는 28일 독일 브레멘의 베저슈타디온서 열린 2026~2027시즌 분데스리가 11라운드 원정 경기서 베르더 브레멘과 3-3으로 비겼다. 이날 카스트로프는 2경기 연속 선발 출전해 후반 30분까지 뛰다가 다비드 헤롤드와 교체됐다.

카스트로프는 어깨 부상으로 시즌 초반 이탈했다. 지난 8라운드에 복귀해 서서히 출전 시간을 늘려가고 있다. 이번 경기서 왼쪽 윙백으로 나선 그는 공격포인트를 올리진 못했다.

묀헨글라트바흐는 전반 27분 케빈 딕스의 페널티킥 선제골로 포문을 열었다. 이후 경기는 난타전 양상으로 펼쳐졌다. 브레멘이 전반 38분 에렌 딩치의 동점골로 균형을 맞추자, 묀헨글라트바흐가 후반 1분 프랑크 오노라의 추가골로 다시 달아났다. 또 오노라가 후반 33분 멀티골로 점수 차를 벌리자, 브레멘의 딩치도 멀티골로 추격했다.

승리를 코 앞에 둔 상황. 묀헨글라트바흐는 후반 추가시간 브레멘의 니클라스 퓔크루크에게 동점골을 내주며 무승부로 경기를 마쳤다. 퓔크루크는 시즌 11호골로 득점 선두를 달렸다.

브레멘과 비긴 묀헨글라드바흐는 1승 2무 8패(승점 5)로 최하위에 머물렀다. 반면 브레멘은 6위(승점 19)에 자리했다.

박상후 기자 psh655410@sportsworldi.com

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