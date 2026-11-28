사진=뉴시스

‘3전 전승’

한국 여자 핸드볼대표팀이 제21회 아시아선수권대회서 3연승을 질주했다.

대표팀은 지난 27일 카자흐스탄 알마티 올림픽 트레이닝 센터서 열린 대회 B조 조별리그 3차전서 인도를 36-17로 완파했다. 앞서 우즈베키스탄을 43-11로, 호주를 53-5로 완파했던 한국은 인도까지 꺾으면서 3전 전승으로 B조 선두를 달렸다.

이번 대회에는 10개 나라가 출전해 2개 조로 나뉘어 조별리그를 치른다. 각 조 상위 4개 팀이 토너먼트에 진출한다. 한국은 28일 카자흐스탄과 조별리그 최종전을 치른다.

한국은 해당 대회 최다 우승국이다. 1987년 출범 이후 16차례 재패한 바 있다. 2년 전 뉴델리 대회에서 일본에 져 준우승한 한국은 2022년 인천 대회 이후 4년 만에 우승을 노리고 있다.

아시아선수권대회 상위 4개국은 내년 11월 헝가리에서 열리는 세계선수권대회 출전권을 얻는다.

박상후 기자 psh655410@sportsworldi.com

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