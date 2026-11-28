사진=다카하시 코나 SNS 캡처

‘마침내 열린 문’

일본 출신 우완 다카하시 코나가 재수 끝에 미국 메이저리그(MLB) 진출에 성공했다.

AP통신은 28일 다카하시가 애리조나와 1년 300만 달러(약 40억원)에 계약에 합의했다고 보도했다. 해당 매체는 다카하시가 코빈 번스, 에두아르도 로드리게스, 메릴 켈리 등과 함께 4~5선발 자리를 두고 경쟁할 것으로 내다봤다.

다카하시는 2015년부터 일본프로야구(NPB) 세이부 라이언스에서 뛰었다. 일본프로야구에서 통산 218경기에 등판해 1337⅓이닝을 던졌다. 82승 83패 평균자책점 3.30, 탈삼진 984개의 성적을 거뒀다. 올 시즌에는 22경기에서 138⅓이닝을 소화한 다카하시는 9승 6패 평균자책점 2.54, 탈삼진 114개를 작성했다.

앞서 다카하시는 2025시즌을 마친 후 포스팅 시스템을 통해 MLB의 문을 두들겼다. 당시 함께 세이부에서 뛰던 이마이 다쓰야와 나란히 포스팅에 나섰다. 이마이는 휴스턴 애스트로스와 3년, 5400만 달러에 계약한 반면 다카하시는 MLB 구단과 합의에 이르지 못했다.

일본으로 돌아간 다카하시는 세이부와 다년 계약을 맺었다. 다만 기존 계약을 파기할 수 있는 옵트아웃 조항을 포함했다. 일본에서 한 시즌을 더 뛴 다카하시는 이번에는 프리에이전트(FA) 자격으로 MLB에 재도전했고, 애리조나와 손을 맞잡았다.

박상후 기자 psh655410@sportsworldi.com

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