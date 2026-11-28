배우 곽시양과 그룹 러블리즈 출신 배우 유지애가 부부가 된다.

곽시양과 유지애는 28일 오후 서울 모처에서 결혼식을 올린다. 예식은 양가 가족과 친인척, 가까운 지인들만 초대해 비공개로 진행되며 축가는 러블리즈 멤버 류수정이 맡는다.

결혼식을 앞둔 곽시양은 이날 자신의 SNS를 통해 유지애와 함께 큰절을 올리는 사진을 공개했다. “행복하게 살게요”라는 글과 함께 “오늘 결혼해요”라며 웨딩 화보도 올렸다.

공개된 사진에는 결혼반지를 낀 두 사람이 서로를 바라보거나 얼굴을 감싸 안는 모습 등이 담겼다.

두 사람은 지난 9월 결혼 소식을 직접 알렸다. 곽시양은 당시 자필 편지를 통해 “평생을 함께하고 싶은 소중한 인연이 생겼다”며 “서로에 대한 믿음과 사랑을 바탕으로 앞으로의 삶을 함께 걸어가기로 약속했다”고 밝혔다.

이어 “힘든 시간에는 서로의 든든한 편이 되어주고, 기쁜 순간에는 함께 웃으며 따뜻한 가정을 이루어 가려고 한다”고 결혼을 앞둔 마음을 전했다.

곽시양과 유지애는 약 1년간 교제한 끝에 결혼에 이르게 됐다. 공개 열애를 거치지 않고 결혼 소식을 먼저 전해 당시에도 관심을 모았다.

1987년생 곽시양과 1993년생 유지애는 여섯 살 차이다. 곽시양은 드라마 ‘오 나의 귀신님’, ‘시카고 타자기’, ‘재벌X형사’, ‘그놈은 흑염룡’ 등에 출연하며 배우로 활동해왔다.

유지애는 러블리즈 멤버로 데뷔해 가수로 활동했으며 현재는 배우로도 영역을 넓히고 있다.

결혼 당일 직접 큰절 사진과 웨딩 화보를 공개하며 새 출발을 알린 두 사람은 이날 가족과 지인들의 축복 속에 부부의 연을 맺는다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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