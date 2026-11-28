제자를 성폭행한 혐의로 재판에 넘겨진 뮤지컬 배우 남경주의 국민참여재판이 시작됐다. 첫날부터 공소청과 남경주 측은 ‘위력 행사’ 여부와 실제 간음 여부를 놓고 맞섰다.

서울중앙지법 형사합의29부는 27일 남경주의 피감독자간음 혐의 국민참여재판 첫 기일을 진행했다.

뮤지컬 배우 남경주. 뉴시스

공소청은 남경주가 지난해 12월 서울 서초구 자신의 작업실에서 제자들과 연말 모임을 가진 뒤 피해자와 단둘이 남게 되자 교수라는 지위와 뮤지컬계에서의 영향력을 이용해 피해자를 간음했다고 주장했다.

당시 피해자가 남경주의 강의를 듣고 성적 평가를 앞두고 있었고, 조교 제안도 받은 상태였다는 점도 공소청은 위력 관계를 뒷받침하는 사정으로 들었다.

반면 남경주 측은 공소사실을 모두 부인했다. 성관계를 시도한 사실은 인정했지만 피해자가 자신의 보호·감독 아래 있지 않았고, 자유의사를 제압할 만한 위력을 행사한 적도 없다고 주장했다. 실제 간음에 이르지 않았다는 입장도 밝혔다.

오후 재판에서는 사건 당시 작업실 주변 폐쇄회로(CC)TV 영상과 사건 직후 피해자가 지인과 나눈 통화 녹음 등이 공개됐다.

공개된 녹음에서 피해자는 울먹이며 두려움과 거부 의사를 호소했다. 남경주가 계속 성관계를 요구했고 자신이 이를 거절했다는 취지의 말도 담겼다. 공소청은 사건 이후 남경주가 피해자에게 보낸 카카오톡 메시지와 편지도 증거로 제시했다.

편지에서 남경주는 자신의 행동을 교수와 제자 사이에 일어나서는 안 될 일이라고 표현하고, 사건이 외부에 알려지지 않도록 해달라는 취지의 부탁을 한 것으로 전해졌다.

남경주 측은 해당 사과가 범행을 인정한 것이 아니라 기혼자로서 부적절한 행동을 한 데 대한 반성의 의미였다고 맞섰다.

위력 행사 여부를 놓고 증인신문도 이어졌다. 남경주의 전 조교는 남경주가 교수 지위나 업계 인맥을 과시하는 모습을 본 적이 없다고 증언했다. 다만 조교 활동이 업계 진출에 도움이 될 것이라는 기대가 있었느냐는 질문에는 그렇다고 답했다.

뮤지컬 제작사 대표는 배우나 교수가 캐스팅에 행사할 수 있는 영향력은 크지 않다는 취지로 증언했다. 다만 추천이 있을 경우 지원자를 한 번 더 살펴볼 가능성은 있다고 답했다.

양측은 실제 간음 여부를 놓고도 맞섰다. 남경주 측은 피해자의 신체 등에서 검출된 남성 DNA와 남경주의 DNA를 비교하는 절차가 이뤄지지 않았다고 지적했다. 공소청은 수사 당시 남경주가 관련 부분을 인정해 비교 감정을 진행하지 않았다고 반박하며 뒤늦게 DNA 감정을 신청했다고 밝혔다.

재판부는 오는 30일 피해자 증인신문과 피고인신문, 구형과 최후변론을 진행한 뒤 배심원 평의와 평결, 선고까지 진행할 예정이다.

남경주는 사건 당시 대학에서 뮤지컬 전공 부교수로 재직 중이었다. 혐의에 대한 최종 판단은 재판을 통해 가려질 예정이다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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