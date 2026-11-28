가수 성시경과 사이먼 도미닉(쌈디)이 과거 절교했던 사연부터 관계를 회복하기까지의 과정을 공개했다.

지난 27일 방송된 KBS2 뮤직 토크쇼 ‘더 시즌즈-성시경의 고막남친’에는 신용재, 웬디, 사이먼 도미닉, 홍이삭이 출연했다.

이날 사이먼 도미닉은 과거 두 차례의 술자리에서 연달아 부상을 입은 뒤 성시경에게 절교 선언을 들었다고 털어놨다. 지인을 통해 사과의 뜻을 전했지만 이마저도 거절당했다고. 성시경은 절교 후 공연장에서 마주친 사이먼 도미닉을 두고 “사고 많이 친 헤어진 여자친구 만난 느낌이었다”고 회상했다.

이후 사이먼 도미닉은 최근 우연히 만난 성시경에게 다시 만남을 요청해 어렵게 술자리를 가졌다. 성시경은 이번에는 사이먼 도미닉이 얌전히 귀가했다며 “하지만 계속 지켜보겠다”고 말해 웃음을 안겼다.

사이먼 도미닉은 8년 만의 정규앨범을 준비하며 운동과 3개월간의 금주를 병행했다고 밝혔다. 건강한 생활을 이어가며 완성한 앨범이지만 전곡이 19금이라는 사실도 공개했다. 이날 그는 지영선의 ‘소원’을 열창한 데 이어 성시경과 부활의 ‘사랑할수록’을 듀엣으로 선보였다.

신용재는 18개월 된 아들을 키우고 있는 근황과 함께 아내와의 세 번째 만남에서 결혼을 예감했다고 밝혔다. 한때 중간 음역대의 소리를 내는 데 어려움을 겪었다는 그는 심리적 부담을 극복하기 위해 무대에 오르기 전 스스로를 안아주며 긴장을 다스렸다고 고백했다.

웬디는 성시경의 콘서트 티켓을 직접 예매해 부모님과 함께 관람했을 정도로 오랜 팬임을 밝혔다. 또한 1년2개월 만에 발표한 솔로 앨범의 전곡 작사에 참여하고, 뮤직비디오와 콘셉트 관련 자료까지 직접 준비한 사실을 공개했다.

홍이삭은 과거 연인과 우연히 재회한 다음 날 아침에 쓴 자작곡 ‘안녕, 잘 지내.’의 탄생 비화를 전했다. 파푸아뉴기니에서 보낸 사춘기 시절의 추억도 공개한 그는 새 앨범 타이틀곡 ‘그때 우리’로 이날 방송의 마지막 무대를 장식했다.

‘더 시즌즈-성시경의 고막남친’은 매주 금요일 오후 10시 방송된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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