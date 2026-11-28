곽시양과 유지애. 출처=곽시양, 유지애 SNS

배우 곽시양과 그룹 러블리즈 출신 유지애가 결혼한다.

곽시양은 28일 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "저 오늘 결혼한다. 행복하게 살겠다"는 소감을 밝혔다.

두 사람은 이날 서울의 한 호텔에서 결혼식을 올린다. 결혼식은 가족과 친인척, 가까운 지인들만 초대해 비공개로 진행된다.

앞서 곽시양과 유지애는 지난 9월 열애설 없이 깜짝 결혼 소식을 알렸다. 1987년생인 곽시양, 1993년생인 유지애는 6세 차이로 약 1년 간 교제한 것으로 전해졌다.

결혼 발표 이후 유지애는 자신의 SNS 계정을 통해 "서로를 아끼고 의지하며, 앞으로의 시간을 함께 하고 싶은 사람이 생겼다"며 예비신랑 곽시양을 향한 애정을 드러내기도 했다.

곽시양은 2014년 영화 '야간비행'으로 데뷔한 이후 '홍천기', '재벌X형사', '너 말고 다른 연애' 등에 출연했다. 유지애는 2014년 러블리즈 멤버로 데뷔했으며 배우로 전향해 활동 중이다.

조은애 기자 eunn@sportsworldi.com

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