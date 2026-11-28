그룹 아이브(IVE) 가을이 일본 인기곡 ‘만찬가’를 자신만의 음색으로 재해석했다.

소속사 스타쉽엔터테인먼트는 최근 아이브 공식 유튜브 채널을 통해 가을의 ‘만찬가’ 커버 영상을 공개했다.

‘만찬가’는 일본 싱어송라이터 츠키(tuki.)가 발표한 곡으로, 사랑과 이별의 복잡한 감정을 서정적인 멜로디와 애절한 가사로 풀어낸 노래다.

영상 속 가을은 교복 스타일의 의상과 아날로그 캠코더로 촬영한 듯한 화면을 통해 첫사랑을 떠올리게 하는 분위기를 연출했다. 말을 건네듯 담담하게 노랫말을 풀어내는 한편, 절제된 보컬과 섬세한 호흡으로 곡의 애틋한 감정을 표현했다.

가을은 음악뿐 아니라 다양한 분야에서 개인 활동을 이어가고 있다. 자체 콘텐츠 ‘가을의 온도’를 통해 독서에 대한 생각과 책을 읽고 느낀 감상을 공유하고 있으며, ‘2026 책 읽는 대한민국’ 캠페인 파트너로도 참여했다. 최근에는 ENA 2부작 다큐멘터리 ‘하지 못한 말’의 프리젠터로 나섰다.

가을이 속한 아이브는 정규 2집 ‘리바이브 플러스(REVIVE+)’의 타이틀곡 ‘뱅뱅(BANG BANG)’으로 ‘2026 멜론뮤직어워드’에서 대상인 ‘올해의 베스트송’을 수상했다. ‘2026 마마 어워즈’에서도 2관왕에 올랐다.

아이브는 2027년 1월29일부터 31일까지 서울 올림픽공원 KSPO돔에서 두 번째 월드투어 ‘쇼 왓 아이 엠(SHOW WHAT I AM)’ 앙코르 콘서트를 개최한다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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