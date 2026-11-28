배정남이 이틀 연속 시상식에서 트로피를 들어 올렸다. 모델과 예능인으로 먼저 이름을 알린 그에게 이번 수상은 조금 특별하다. 본인이 직접 “배우로 받은 첫 상”이라고 밝힌 만큼 올해 꾸준히 이어온 연기 활동에도 눈길이 간다.

배정남은 지난 24일 열린 제34회 대한민국 문화연예대상에서 드라마 부문 남자 우수상을 받았다.

배정남은 “모델로서, 예능인으로서 상을 받아본 적은 있지만 배우로서 상을 받는 것은 이번이 처음”이라며 “드라마 ‘사랑이 온다’의 조흥식 캐릭터 덕분에 큰 상을 받게 된 것 같다. 더 열심히 하겠다”고 말했다.

다음 날인 25일에는 제15회 대한민국을 빛낸 10인 대상 시상식에서 배우 부문 수상자로 선정됐다. 이틀 연속 배우로 이름이 불리며 2관왕에 오른 것.

배정남은 “좋은 자리에서 상까지 받게 돼 기쁘다”며 “좋은 작품과 캐릭터를 만나 받은 것 같다. 이 상을 계기로 한 번 더 받을 수 있도록 최선을 다하겠다”고 소감을 전했다.

◆모델·예능 넘어 배우로…올해 세 작품 연달아

배정남의 올해 행보를 보면 이번 수상이 더 눈에 들어온다.

그는 드라마 ‘스프링 피버’를 시작으로 영화 ‘오케이 마담2’, 드라마 ‘사랑이 온다’까지 연이어 작품에 출연했다. 예능 프로그램에서 보여준 친근하고 유쾌한 이미지와는 별개로, 작품 안에서는 배역으로 꾸준히 관객과 시청자를 만났다.

특히 ‘사랑이 온다’의 조흥식 역은 배우 배정남에게 첫 수상까지 안긴 캐릭터가 됐다. 오랜 시간 모델과 방송 활동을 병행해온 그가 올해는 연기 작품을 잇달아 내놓으며 배우로서의 비중을 키운 셈이다.

배정남은 그동안 영화와 드라마에서 꾸준히 연기해왔지만 대중에게는 패션모델 출신 방송인이라는 이미지도 강했다. 올해는 여러 작품이 연달아 공개되면서 ‘배우’ 배정남의 이름도 자연스럽게 앞으로 나왔다.

◆“배우로 받은 첫 상”…다음 작품도 이미 대기

차기작도 바로 이어진다. 배정남은 오는 12월 5일 첫 방송되는 드라마 ‘신의 구슬’에 출연한다. 올해만 네 번째 연기 작품으로 시청자와 만나게 되는 셈이다.

이번 두 개의 트로피가 배우로서 완성을 의미하는 것은 아니다. 오히려 배정남의 수상 소감에는 다음 작품을 향한 의지가 더 많이 담겼다. “이 상을 계기로 한 번 더 받을 수 있도록 최선을 다하겠다”는 말에 진정성이 느껴지는 이유다.

모델로 이름을 알린 뒤 예능에서는 특유의 솔직하고 유쾌한 모습으로 사랑받았다. 반려견 벨을 향한 남다른 애정으로 ‘벨아빠’로 불리기도 했다. 그렇게 오랜 시간 여러 모습으로 대중 곁에 있었던 배정남은 올해 유난히 배우로 바빴다. 작품을 쉬지 않고 이어온 끝에 이틀 연속 시상식에서 ‘배우 배정남’의 이름이 불렸다. 그래서 이번 두 개의 트로피는 그에게 조금 더 특별하게 남을 듯하다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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