‘신인감독 김연경2’ 김연경 감독이 베트남 프로배구 리그 1위 팀을 상대로 지략 대결을 펼친다.

오는 29일 방송되는 MBC ‘신인감독 김연경2’ 8회에서는 필승 원더독스와 베트남 리그 1위 팀 호아 쩟 득장 라오까이의 경기가 이어진다.

시즌2 첫 해외 원정에 나선 원더독스는 1세트를 따내며 기선을 제압했다. 그러나 라오까이가 195㎝ 장신 에이스를 앞세워 반격에 나서면서 접전이 펼쳐진다.

상대 팀의 중앙 공격이 강화되자 김연경 감독은 새로운 작전 구상에 돌입한다. 윤봉우 코치 역시 작전 시간마다 미들 블로커 이예담과 이호빈에게 상대 공격에 대처하는 방법을 전수한다. 라오까이의 응우옌 흐우 하 감독도 비디오 판독을 전략적으로 활용하며 맞선다.

상대 팀의 집중 견제를 받는 황연주의 활약도 관전 포인트다. 팀의 맏언니인 황연주는 “내가 이 정도 했는데 지면 너무 억울할 것 같다”, “내가 어떻게든 잡고 가야겠다. 지기 싫다”며 승리를 향한 의지를 드러낸다.

원더독스가 베트남 리그 1위 팀을 꺾고 첫 해외 원정에서 승리를 거둘 수 있을지 관심이 쏠린다.

‘신인감독 김연경2’ 8회는 29일 오후 9시10분 방송된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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