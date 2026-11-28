‘문무’ 이현욱이 백제 대군에 맞서 목숨을 건 사투를 벌인다.

28일 방송되는 KBS2 대하드라마 ‘문무’ 5회에서는 백제군의 공세로 위기에 처한 김법민(이현욱)과 신라군의 이야기가 그려진다.

지난 방송에서 대야성 전투로 여동생 고타소(강지우)를 잃은 김법민은 집을 떠나 옥문곡 전선으로 향했다. 백제군의 거센 공세와 신라 장군 수세(성혁)의 무리한 작전으로 병사들이 희생되는 모습을 목격했다. 전투 도중 백제 진영 깊숙이 들어가 목숨을 잃을 뻔했으나 설오유(김도현)의 도움으로 가까스로 살아남았다.

이날 방송에서는 의자왕(고영빈)이 대군을 이끌고 군사적 요충지인 옥문곡으로 진격한다. 병력의 열세에 놓인 신라군은 퇴각과 공격 사이에서 갈림길에 선다.

옥문곡에 남기로 결심한 김법민은 병사들을 이끌고 설오유, 심나(이현걸), 소나(이우제)와 합류한다. 생사가 오가는 전장에서 쌓아가는 네 사람의 전우애도 주요 관전 포인트다.

그러나 공개된 또 다른 스틸에는 수많은 시신 사이에서 홀로 눈을 뜬 김법민의 모습이 담겼다. 피투성이가 된 얼굴과 넋이 나간 표정은 치열했던 전투를 짐작하게 한다. 함께 싸웠던 전우들의 생사에도 궁금증이 쏠린다.

‘문무’ 5회는 28일 오후 9시20분 방송된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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