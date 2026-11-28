‘라이어’ 유연석이 가면을 벗고 숨겨왔던 본색을 드러낸다.

MBC 금토드라마 ‘라이어’는 8회에서 민준호(유연석)가 사망한 데 이어 9회에서는 그와 진실 공방을 벌이던 강지선(서현진)이 민준호 살해 용의자로 긴급 체포되며 새로운 국면을 맞았다.

지난 9회에서는 민준호가 경찰의 추적을 피해 도주 생활을 이어가는 과정과 그의 악행으로 고통받는 피해자 및 가족들의 모습이 그려졌다.

28일 제작진이 공개한 스틸에는 사망하기 전 도주 생활 중인 민준호의 모습이 담겼다. 공개수배가 내려진 상황에서도 가운 차림으로 소파에 앉아 여유롭게 휴식을 취하고 있다. 변호사인 친구 최찬수(장인섭)는 그런 민준호를 당황스러운 표정으로 바라본다.

제작진에 따르면 민준호는 최찬수에게 “못 믿겠지만 나 이제야 진짜 자유로워진 기분이야”라고 말한다.

그동안 유능한 의사이자 좋은 아버지의 가면을 쓰고 살아온 민준호. 강지선으로 인해 자신의 본색이 세상에 드러나면서 오히려 자유를 느끼게 된 것이다. 여기에 친구 최찬수까지 자신의 도주에 이용하는 모습이 그려질 예정이다.

경찰에 쫓기면서도 여유를 잃지 않았던 민준호를 죽음으로 몰고 간 인물은 누구일지, 살해 용의자로 체포된 강지선의 혐의에도 관심이 쏠린다.

‘라이어’ 10회는 28일 오후 9시50분 방송된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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