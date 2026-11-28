몬스타엑스(MONSTA X) 주헌이 든든함과 허술함을 오가는 반전 매력으로 여행 예능의 재미를 더했다.

주헌은 지난 27일 첫 방송된 tvN 예능 프로그램 ‘그냥사람친구’에 출연했다. ‘그냥사람친구’는 오랜 친구와 함께 새로운 인연을 만나고 추억을 쌓는 우정 여행기다. 주헌은 2015년 데뷔 동기인 트와이스 정연과 함께 막내 라인으로 합류해 김용건, 박정수, 이서진, 한지민과 네덜란드 암스테르담으로 떠났다.

사전 인터뷰에서 정연은 주헌을 “긍정적이고 열정적이고 재미있다”고 소개했다. 주헌은 선배 출연진과의 첫 만남에서도 자신의 애칭인 ‘허니’를 소개하고, 평소 즐겨 듣는 LP를 주제로 이서진과 공감대를 형성했다.

여행을 위한 세심한 준비도 눈길을 끌었다. 출연진에게 운동화를 선물하는가 하면 숙소까지의 이동 경로와 교통편을 미리 조사하며 길잡이 역할을 자처했다.

네덜란드에 도착한 뒤에는 수시로 이동 경로를 확인하고 능숙한 영어로 현지인에게 도움을 요청했다. 그러나 철저한 사전 준비와 달리 잔돈을 놓고 가거나 숙소로 향하는 방향을 반대로 착각하는 등 예상치 못한 실수로 웃음을 안겼다.

방송 말미에는 갑작스러운 폭우를 만난 출연진의 모습이 예고됐다.

‘그냥사람친구’ 2회는 오는 12월4일 오후 8시35분 방송된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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