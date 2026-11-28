사진=충북청주FC 제공

외국인 공격수 가르시아(충북청주)가 K리그2 최종전서 구단 한 시즌 최다 공격포인트 신기록에 도전한다.

충북청주는 29일 수원종합운동장서 수원FC와 ‘하나은행 K리그2 2026’ 34라운드 원정 경기를 치른다.

가르시아는 올 시즌 14골 1도움으로 공격포인트 15개를 기록 중이다. 조르지가 세운 구단 한 시즌 최다 기록과 타이를 이뤘다. 이번 경기서 득점이나 도움을 하나만 추가하면 신기록을 세운다. 가르시아는 수원FC와의 지난 맞대결에서도 전반 4분 선제골을 터뜨렸다. 당시 충북청주는 이후 네 골을 내주며 1-4로 역전패했다.

현재 14위인 충북청주는 13위 용인FC와 승점이 같아 두 팀의 최종전 결과에 따라 순위가 바뀔 수 있다. 충북청주는 직전 부산아이파크 원정서 0-0으로 비겼다. 골키퍼 조성빈은 전반 종료 직전 선방으로 실점 위기를 막아내며 올 시즌 두 번째 클린시트를 기록했다.

지난 시즌 최종전서 인천유나이티드를 1-0으로 꺾은 충북청주는 이번 수원FC전에서 2년 연속 시즌 최종전 승리를 노린다.

박상후 기자 psh655410@sportsworldi.com

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