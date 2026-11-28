걸그룹 키스오브라이프(KISS OF LIFE)가 밴드 사운드와 함께 겨울 감성을 전했다.

키스오브라이프는 지난 27일 공식 채널을 통해 데뷔 첫 겨울 디지털 싱글 ‘그리디(Greedy)’의 메들리 영상을 공개했다. 멤버들은 크리스마스 분위기로 꾸며진 호텔 로비를 배경으로 밴드 연주에 맞춰 신보 수록곡을 선보였다.

영상은 멤버들의 개성 있는 음색이 돋보이는 경쾌한 곡 ‘디셈버 글로우(December Glow)’로 시작했다. 이어 성숙한 감성을 담은 알앤비(R&B) 트랙 ‘임퍼펙트 크리스마스(Imperfect Christmas)’, 크리스마스의 설렘과 행복을 표현한 타이틀곡 ‘그리디’까지 서로 다른 분위기의 세 곡을 소화했다.

지난 25일 발매된 ‘그리디’는 키스오브라이프가 데뷔 후 처음으로 선보인 겨울 싱글이다. 소중한 사람과 함께하는 평범한 일상 속 사랑을 주제로, 크리스마스를 배경으로 한 각기 다른 사랑 이야기를 세 곡에 담았다.

그동안 강렬하고 역동적인 음악을 선보여 온 키스오브라이프는 이번 싱글을 통해 한층 부드럽고 로맨틱한 음악적 색깔을 드러냈다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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