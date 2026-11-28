그룹 SF9 휘영이 내년 1월14일 첫 번째 미니앨범을 발매한다.

휘영은 지난 27일 SF9 공식 SNS를 통해 선공개곡 ‘선셋(Sunset)’의 라이브 클립을 공개하고 미니 1집 발매 소식을 알렸다.

공개된 영상에는 홍콩의 야경을 배경으로 음악적 영감을 얻고 곡 작업에 몰두하는 휘영의 모습이 담겼다. 빈티지한 영상미와 휘영의 서정적인 보컬이 어우러졌으며, 영상 말미에는 미니 1집 발매 일정이 깜짝 공개됐다.

선공개곡 ‘선셋’은 떠나가는 이를 바라보는 슬픔을 강렬하면서도 감성적인 밴드 사운드로 표현한 모던 록 장르의 곡이다. 휘영이 직접 곡 작업에 참여해 자신의 음악적 색깔을 담았다.

휘영은 “‘선셋’이 가진 색감이 가을에서 겨울로 넘어가는 지금의 계절과 어울린다고 생각해 선공개곡으로 정하게 됐다”며 “각자의 이야기와 맞닿아 삶의 한 장면을 떠올리게 하는 BGM이 된다면 정말 좋을 것 같다”고 전했다.

휘영의 첫 번째 미니앨범은 2027년 1월14일 오후 6시 발매된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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