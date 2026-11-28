싱어송라이터 적재가 선미, 샘 킴과 함께 크리스마스 캐럴을 선보인다.

적재는 28일 0시 공식 SNS를 통해 새 디지털 싱글 ‘올 아이 원트 이즈 크리스마스(All I Want Is Christmas)’의 발매를 예고하는 포스터를 공개했다.

포스터에는 초록색 배경을 뒤로 영화 ‘나 홀로 집에’의 주인공 케빈을 연상케 하는 익살스러운 포즈를 취한 적재의 모습이 담겼다. 양옆에는 가수 선미와 샘 킴이 등장해 세 사람의 만남을 예고했다.

세 사람은 각자의 개성을 살린 스웨터 차림으로 크리스마스 분위기를 연출했다. 특히 적재는 크리스마스 장갑을 낀 채 장난기 가득한 표정을 지으며 평소의 서정적인 이미지와는 다른 모습을 보여줬다.

지난 10월27일 싱글 ‘틀려도되’를 발표한 적재는 약 한 달 만에 크리스마스 캐럴로 돌아온다. 서로 다른 음악적 색깔을 지닌 적재와 선미, 샘 킴의 협업에도 관심이 쏠린다.

적재의 새 디지털 싱글 ‘올 아이 원트 이즈 크리스마스’는 오는 30일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 공개된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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