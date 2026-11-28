배우 이지아가 개인 유튜브 채널을 개설하고 팬들과 직접 소통에 나섰다.

이지아는 지난 27일 공식 유튜브 채널 ‘외계인이지아’를 개설하고 첫 콘텐츠를 공개했다. 그동안 작품 활동을 중심으로 대중과 만나온 이지아는 유튜브를 통해 자신의 일상과 취향, 관심사 등을 공유할 예정이다.

‘외계인이지아’라는 독특한 채널명도 눈길을 끈다. 정해진 형식에 얽매이지 않고 주변 사람들과 나누는 대화부터 개인적인 관심사까지 다양한 소재를 자유롭게 다룰 계획이다.

첫 영상에는 메이크업 아티스트 서옥과 함께 시간을 보내는 이지아의 모습이 담겼다. 자신의 연애관에 대해 솔직하게 이야기하는가 하면 카페에서 디저트를 즐기고 사진을 찍는 등 소소한 일상을 공개했다.

‘태왕사신기’, ‘베토벤 바이러스’, ‘아테나: 전쟁의 여신’, ‘펜트하우스’ 시리즈, ‘끝내주는 해결사’ 등 다양한 작품에 출연해 온 이지아는 이번 유튜브 채널을 통해 작품 밖에서의 자연스러운 모습을 보여줄 예정이다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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