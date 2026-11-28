하이브가 소속 아티스트들의 시즌그리팅을 한자리에서 선보이는 팝업스토어를 전 세계 13개 도시로 확대한다.

하이브는 드림어스컴퍼니와 함께 오는 12월3일부터 2027년 1월까지 ‘홀리데이 하우스 하이브 뮤직그룹 2027 시즌그리팅 팝업’을 개최한다고 28일 밝혔다.

양사가 시즌그리팅 팝업스토어를 공동 개최하는 것은 올해로 세 번째다. 지난해 한국·중국·일본에서 진행한 데 이어 올해는 북미와 중남미, 유럽까지 개최 지역을 넓혔다. 서울을 시작으로 베이징, 상하이, 선전, 타이베이, 가오슝, 홍콩, 후쿠오카, 오사카, 요코하마, 멕시코시티, 댈러스, 파리 등 13개 도시에서 순차적으로 열린다.

팝업스토어에서는 세븐틴, 투모로우바이투게더, 엔하이픈, 에반, 르세라핌, 앤팀(&TEAM), 보이넥스트도어, 투어스(TWS), 아일릿의 2027 시즌그리팅과 코르티스의 포토북을 만나볼 수 있다. 디지털 코드 참과 3D 포스터 등 팝업 전용 상품도 판매한다. 공간은 각 아티스트의 시즌그리팅 콘셉트에 맞춰 개별적으로 구성된다.

국내 행사는 12월3일부터 13일까지 더현대 서울 지하 1층에서 진행된다. 미니 캘린더 키링을 뽑을 수 있는 공간을 마련하고 구매 금액에 따라 홀로그램 포토 티켓을 증정한다.

하이브 관계자는 “앞으로도 팬들이 하이브 뮤직그룹 아티스트들의 각기 다른 매력과 콘텐츠를 한자리에서 함께 즐길 수 있는 오프라인 접점을 지속적으로 마련해 나가겠다”고 밝혔다.

서울 팝업스토어는 28일 오전 11시부터 네이버를 통해 사전 예약할 수 있으며 당일 현장 방문도 가능하다. 자세한 내용은 위버스(Weverse) 내 아티스트별 커뮤니티에서 확인할 수 있다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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