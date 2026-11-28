가수 신승태가 낭독극부터 민요 공연, 밴드 활동까지 장르를 넘나들며 활동 영역을 넓힌다.

신승태는 오는 29일 극단 공놀이클럽의 ‘사계절체홉’ 중 안톤 체호프의 희곡 ‘갈매기’ 낭독극에 출연한다. 젊은 극작가 뜨레프레프 역을 맡아 배우 서이숙, 김병춘 등과 호흡을 맞춘다. 가수가 아닌 배우로서 관객과 만나는 새로운 도전이다.

12월4일부터 6일까지는 세종문화회관 S씨어터에서 열리는 ‘이희문의 민요삼천리’에 참여한다. 신승태는 고안비취 선생으로 분해 전통 민요를 기반으로 한 공연에 재미를 더할 예정이다.

12월13일에는 뮤직바 모래네극락에서 밴드 마이바이(MyBye)의 보컬로 무대에 오른다. 연극과 국악에 이어 밴드 음악까지 아우르는 연말 행보다.

가수로서의 활동도 이어가고 있다. 최근 발표한 신곡 ‘팔자타령’은 주어진 운명에 순응하기보다 자신의 인생을 스스로 개척하겠다는 의지를 담은 곡이다. 재치 있는 가사와 흥겨운 멜로디에 신승태 특유의 개성 있는 가창을 더했다.

신승태는 신곡 활동과 함께 연기, 전통음악, 밴드 등 다양한 분야에서 관객과 만날 예정이다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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