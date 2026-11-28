사진=CD 나시오날 SNS 캡처

“공식전 8경기 만에…”

한국 축구대표팀 공격수 송민규(나시오날)의 포르투갈 프리메이라리가 데뷔골이 드디어 터졌다. 마데이라 제도에 연고를 둔 라이벌 클럽과의 맞대결서 터진 값진 득점이다.

송민규는 28일 포르투갈 푼샬의 마리티무 경기장서 열린 마리티무와의 2026~2027 프리메이라리가 12라운드 원정 경기에 선발 출전했다. 이날 70분간 활약하며 선제골을 기록하는 등 팀의 2-1 승리에 큰 공헌을 했다.

기회는 이른 시간 찾아왔다. 전반 36분 미겔 바에사의 패스를 왼쪽에서 받았다. 수비수 한 명을 제친 송민규는 오른발 슈팅을 날렸고, 공은 그대로 골문 안으로 들어갔다. 송민규의 리그 1호골이다. 공식전 8경기(정규리그 7경기·컵 대회 1경기) 만에 데뷔골을 쏘아 올렸다.

송민규의 시즌 공격포인트는 1골 1도움이 됐다. 앞서 그는 9라운드 브라가와의 경기에서 어시스트를 올리며 이적 후 첫 공격포인트를 작성한 바 있다.

나시오날은 이날 승리로 2연승을 질주했다. 승점 13을 쌓으며 11위로 점프했다.

박상후 기자 psh655410@sportsworldi.com

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