사진=한국기원 제공

“운이 좋았습니다.”

변상일 9단이 한국에 제28회 농심신라면배 두 번째 승리를 안겼다.

변상일은 지난 27일 부산 동래구 농심호텔서 열린 제28회 농심신라면배 세계바둑최강전 본선 5국서 이야마 유타 9단에게 134수 만에 백 불계승을 거두며 2연승을 거뒀다.

초반은 팽팽한 흐름 속에서 이야마가 근소하게 앞서 나갔다. 하지만 중반 상변에서 중앙으로 이어진 전투에서 변상일이 조금씩 우위를 점했다. 이후 복잡한 전투 과정에서 이야마의 실착(흑125)으로 형세는 변상일 쪽으로 크게 기울었다. 결국 이야마의 좌변 대마가 별다른 소득 없이 잡히면서 장기전으로 이어질 듯했던 승부는 134수 만에 변상일의 백 불계승으로 막을 내렸다.

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변상일은 국후 인터뷰에서 “서로 어려운 바둑이었는데 마지막에 이야마가 실수를 해서 운 좋게 이긴 것 같다”며 “투샤오위는 워낙 단단한 바둑을 두는 선수라 어려울 것으로 생각하지만, 최선을 다해 좋은 모습 보여드리겠다”고 임전 소감을 말했다.

이번 대회서 변상일은 다섯 번째 농심신라면배 본선 출전만에 첫 승리와 함께 연승을 이어가게 됐다. 일본은 이야마 유타가 탈락하면서 이치리키 료·시바노 도라마루 9단 등 2명이 생존했고, 중국은 왕싱하오·당이페이·투샤오위·랴오위안허 9단 등 4명이 남았다.

변상일의 3연승 도전은 중국의 투샤오위를 상대로 이어간다. 두 기사의 상대전적은 변상일이 0승 2패로 열세지만 최근 삼성화재배 우승과 농심배 연승 등 좋은 흐름이 이어지고 있어 3연승 도전에 큰 기대가 된다.

박상후 기자 psh655410@sportsworldi.com

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