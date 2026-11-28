사진=울산 웨일즈 제공

울산 웨일즈가 지역 야구 인재 발굴과 프로 진출 기회 확대를 위해 울산 출신 선수 ‘울산 쿼터’로 투수 이강혁(23)과 박동규(18)를 영입했다.

둘은 모두 우완투수다. 이강혁은 울산공고, 수성대를 졸업했다. 2024년 대학야구 U-리그에서 12경기에 등판해 28⅔이닝을 던지며 승리없이 5패, 평균자책점 7.45의 성적을 냈다. 박동규는 울산BC 출신이다. 올해 고교야구에서 13경기에 등판해 48이닝을 소화했다. 1승7패 평균자책점 7.69를 기록했다.

이번 영입은 지난 8월 발표한 ‘지역과 상생’ 5대 방안 중 하나로 추진하는 지역 선수 육성 정책의 일환이다. 당시 울산 출신 선수를 우선 선발하는 지역 선수 쿼터제 도입을 추진하겠다고 밝혔다. 울산 지역에서 야구선수로 활동한 선수에게 연고 구단 입단 기회를 우선 제공하고, 지역의 우수 선수를 지속적으로 발굴해 구단의 육성 시스템과 연계하기 위한 취지다.

울산 지역 초·중·고 야구부와 구단 간 협력 기반을 넓혀 지역 야구 저변을 확대하고, 울산에서 성장한 선수가 프로선수로 성장하는 선순환 구조를 구축하는 데 의미가 있다. 구단은 지역 선수와 야구팬에게 실질적인 연고 구단의 역할을 수행하고, 시민구단으로서 지역사회와 함께 성장한다는 정체성을 강화할 계획이다.

김동진 울산웨일즈 단장은 “울산 지역의 우수한 야구 인재를 지속적으로 발굴하고 육성해 지역 야구의 저변을 넓히고, 울산 시민과 함께 성장하는 구단의 역할을 다하겠다”고 밝혔다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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