▲김옥분님 별세, 박정우(KIA 타이거즈 외야수)씨 조모상=27일, 빈소 성남 중앙병원 장례식장 101호실 (경기도 성남시 중원구 산성대로476번길), 발인 29일 오전 11시, 장지 화성 함백산추모공원 ☎031)799-5200.
최서진 기자 westjin@sportsworldi.com
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입력 : 2026-11-28 03:17:50 수정 : 2026-11-28 03:17:49
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▲김옥분님 별세, 박정우(KIA 타이거즈 외야수)씨 조모상=27일, 빈소 성남 중앙병원 장례식장 101호실 (경기도 성남시 중원구 산성대로476번길), 발인 29일 오전 11시, 장지 화성 함백산추모공원 ☎031)799-5200.
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