KIA 김도영이 지난 26일 서울 롯데호텔 월드서 열린 2026 KBO 시상식에서 생애 두 번째 정규리그 MVP에 선정된 뒤 부상으로 받은 전기차 EV5 앞에서 트로피를 들고 기념촬영하고 있다. 사진=KIA타이거즈 제공

상복이 터지니 트로피 진열대만 넓힐 일이 아니다. 이대로라면 전용 주차장이라도 마련해야 할 기세다.

프로야구를 대표하는 ‘슈퍼스타’ 김도영(KIA)은 자동차를 장만하는 방법도 남다르다. 프로 입단 5년 만에 오롯이 야구 실력으로 손에 넣은 차만 벌써 세 대다. 모두 소속 구단의 모기업인 기아가 만든 전기차다. 차 키 하나하나에 KBO리그의 역사를 새로 쓴 순간들이 담겨 있다.

야구팬들 사이에선 ‘EV 컬렉터(수집가)’라는 색다른 별칭까지 등장했다. 김도영은 지난 26일 서울 롯데호텔 월드서 열린 2026 신한 SOL KBO 시상식에서 생애 두 번째 정규리그 최우수선수(MVP)에 선정됐다. 부상으로 받은 차량은 준중형 전기 스포츠유틸리티차량(SUV) EV5다. 2년 전 받은 EV3와 EV9에 이은 세 번째 수확이다.

기아로서도 이보다 반가운 그림은 드물 터. 팀의 간판선수가 대기록을 세우거나 시상대에 오를 때마다 자사 전기차도 나란히 카메라에 담겼다. 이 인연은 2024년 여름으로 거슬러 올라간다. 프로 3년 차였던 김도영은 당시 무서운 기세로 KBO리그의 기록지를 갈아치웠다. 4월 리그 최초로 월간 10홈런-10도루를 달성하더니 7월엔 단타부터 2루타, 3루타, 홈런을 차례로 때려내는 내추럴 사이클링히트까지 작성했다.

KIA 김도영(가운데)이 2024년 8월19일 서울 강남구 기아 브랜드 체험관 ‘Kia 360’서 최연소·최소경기 30홈런·30도루 달성 기념으로 전기차 EV3를 선물받은 뒤 최준영 당시 KIA 대표이사(왼쪽), 정원정 기아 국내사업본부장 부사장과 기념촬영하고 있다. 사진=KIA타이거즈 제공

그해의 하이라이트 필름을 꼽자면 단연 8월15일 고척 키움전이다. 시즌 30번째 홈런을 터뜨리며 호타준족의 상징인 30홈런-30도루 고지에 오른 것. 만 20세10개월13일의 나이로 111경기 만에 이뤄낸 성과였다. 박재홍 MBC스포츠플러스 해설위원이 현역 시절 세운 종전 최연소 기록(만 22세11개월27일)과 에릭 테임즈(전 NC)의 최소경기 기록(112경기)을 동시에 경신했다.

모기업도 대기록 탄생을 축하했다. 기아는 나흘 뒤인 19일 차량 전달식을 열어 김도영에게 EV3를 선물했다. 생애 첫 전기차를 받은 김도영은 건강하게 시즌을 마무리하고 팬들과 함께 한국시리즈(KS) 우승을 이루겠다는 각오를 밝혔다.

약속을 지켰다. 김도영은 38홈런 40도루 109타점과 역대 한 시즌 최다인 143득점을 작성하며 KIA의 7년 만의 통합우승에 앞장섰다. 정규리그 막판까지 2015년 테임즈 이후 누구도 밟지 못한 40홈런-40도루에도 도전했다. 비록 홈런 두 개가 모자랐지만 시즌 마지막까지 그의 타석 하나하나가 팬들의 관심사였을 정도다.

화려했던 시즌의 대미는 MVP 수상으로 장식했다. 그해 11월26일 열린 KBO 시상식에서 기자단 투표 유효표 101표 중 95표(94.06%)를 쓸어 담았다. 이번엔 대형 전기 SUV인 EV9이 김도영에게 돌아갔다. 불과 석 달여 만에 야구로 자동차 두 대를 장만한 스물한 살 청년이었다.

KIA 김도영이 2024년 11월26일 서울 롯데호텔 월드서 열린 KBO 시상식에서 정규리그 MVP에 선정된 뒤 부상으로 받은 전기차 EV9 앞에서 트로피를 들고 기념촬영하고 있다. 사진=KIA타이거즈 제공

정확히 2년 뒤 다시 오른 시상대. 이번엔 감회가 남다를 수밖에 없었다. 거침없이 정상까지 내달렸던 첫 MVP 시즌과 달리 힘겨운 재활의 시간을 거쳐 이뤄낸 성과이기 때문이다.

김도영은 지난해 세 차례 햄스트링 부상으로 30경기 출전에 그쳤다. 절치부심한 끝에 더 강력해진 방망이로 돌아왔다. 빠른 발과 장타력을 두루 뽐냈던 2년 전과는 또 다른 모습이다. 국내 타자로는 2018년 이후 8년 만에 시즌 40홈런의 벽을 허물었다. 지난달 12일 LG와의 정규리그 최종전에선 시즌 45호이자 개인 통산 100호 홈런을 터뜨렸다. KIA의 준플레이오프 직행을 이끈 결승포이자 생애 첫 홈런왕 등극을 알리는 축포였다.

135경기서 타율 0.308(496타수 153안타) 45홈런 118타점 120득점을 기록한 김도영은 기자단 투표 유효표 136표 중 80표(58.8%)를 획득, KBO리그 역사상 여섯 번째로 정규리그 MVP를 두 차례 이상 수상한 선수로 이름을 남겼다.

만 23세1개월24일로 이승엽 전 두산 감독이 보유했던 역대 최연소 MVP 2회 수상 기록(만 23세2개월14일)도 경신했다. 이뿐만이 아니다. 홈런상과 장타율상(0.647), 3루수 부문 수비상까지 챙기며 시상식 4관왕에 올랐다.

KIA 김도영이 지난달 20일 서울 잠실구장에서 열린 LG와의 준PO 3차전 2회 초 만루 홈런을 터뜨린 뒤 배트를 던지며 포효하고 있다. 사진=KIA타이거즈 제공

막내의 남다른 상복에 덩달아 웃는 이들도 있다. 바로 김도영의 두 누나다. 그라운드 위에선 상대 투수들을 긴장시키는 강타자지만 집에선 누나들을 챙기는 살뜰한 동생이다. 2년 전 첫 MVP 수상 당시에도 먼저 받은 EV3를 누나 중 한 명에게 선물하고 EV9은 자신이 타겠다고 밝힌 바 있다.

이번에도 새 차의 주인은 따로 있을 듯하다. 시상식을 마친 뒤 세 번째 전기차의 행선지를 묻는 취재진의 질문에 김도영은 “아직 확정은 아닌데 (가족 중에) 노리고 있는 사람이 있다. 아마 작은누나한테 가지 않을까”라며 “이미 사진도 한 컷 찍었더라”고 활짝 미소 지었다.

첫 두 대가 김도영이라는 이름을 리그에 각인시킨 해의 전리품이라면 세 번째는 시련을 딛고 다시 정상에 섰다는 증표다. 통합우승의 기쁨부터 부상의 아픔까지 두루 경험하고도 아직 만 23세다.

이미 굵직한 발자취를 남겼지만 앞으로 그라운드서 써 내려갈 이야기가 더 많은 나이다. 그의 이름 앞에 또 어떤 ‘최초’와 ‘최고’가 더해질지 궁금해진다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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