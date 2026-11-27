사진=WKBL 제공

“다음 경기가 너무 기다려집니다.”

신한은행은 27일 용인실내체육관에서 끝난 KB스타뱅킹 2026~2027 여자프로농구(WKBL) 2라운드 원정경기에서 삼성생명에 64-74로 패했다. 단독 선두 자리를 내줬다. 6승2패로 삼성생명과 공동 1위가 됐다. 두 자릿수 득점을 올린 선수가 홍유순(21점 6리바운드)뿐이었다. 삼성생명의 타이트한 수비에 고전했다.

최윤아 신한은행 감독은 “초반 삼성생명의 기세에 무너졌다. 우리 페이스로 다시 돌릴 때까지 시간이 너무 많이 걸렸다. 우리가 준비했던 수비, 리바운드가 전혀 되지 않았다”면서 “우리만의 색이 나오지 않는다면 이겨도 의미가 없다. 그런 부분이 나와야 힘이 더 생기는데, 오늘 경기엔 안 되는 모든 것이 나왔다”고 아쉬워했다.

올 시즌 유일하게 패배한 상대다. 지난 시즌 최하위를 기록했던 신한은행은 올 시즌 코트 위에 반전을 수놓고 있다. 아시아쿼터 노구치 사쿠라(9점 9리바운드)의 활약과 국내 자원 성장에 힘입어 상승세를 그리고 있다. 하지만 라운드에 꼭 한 번씩 고개를 숙이게 되는 상대가 있다. 바로 삼성생명이다. 앞선 1라운드에서도 51-54로 패배했다.

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설욕을 다짐한다. 최 감독은 “올 시즌 2연패뿐만 아니라 지난 시즌까지 포함하면 8연패다. 충분히 할 수 있다고 믿는데, 삼성생명의 타이트함에 우리가 도망 다니는 느낌”이라면서 “오늘 경기에서 나도 많이 배웠다. 강하게 나오는 팀에겐 우리도 더 강하게 해야 할 것 같다. 전술적으로도 보완할 필요가 있다”고 말했다. 이어 “상대성 연패가 길어지면 안 된다. 다음엔 어떻게든 삼성생명을 이길 수 있도록 하겠다”고 목소리를 높였다.

신한은행의 주포 사쿠라는 9점에 그쳤으나, 삼성생명의 이해란은 전반에만 20점(최종 21점)을 올렸다. 최 감독은 “전반에 이미 이해란에게 평균 점수를 내줬다. 사쿠라도 해란이를 막고 싶어서 고민을 많이 하더라. 고민할 거면 그냥 하라고 했다”면서 “그래도 몸이 무거워지는 것 같더라. 사쿠라도 많은 것을 배웠을 것”이라고 전했다.

용인=최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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