자동차의 크기가 주는 여유는 숫자만으로 설명하기 어렵다. 운전석과 조수석 사이의 넉넉한 간격, 뒷좌석에 앉은 가족이 누리는 공간, 짐의 부피를 크게 고민하지 않아도 되는 적재 능력까지. 광활한 국토를 배경으로 발전해 온 미국 자동차 산업의 특징이다. 제너럴모터스(GM)의 프리미엄 스포츠유틸리티차량(SUV) 브랜드 GMC가 국내에 선보인 ‘아카디아 드날리 얼티밋’은 이러한 미국 자동차 문화의 정수를 담은 차다.

서울 용산구 삼각지역에서 출발해 경기 양평의 한 식당을 다녀오는 코스로 아카디아의 상품성을 살펴봤다. 교통량이 많은 서울 도심부터 고속도로, 한적한 교외 도로까지 이어지는 여정이다.

◆ 전폭만 2m 넘어…도로 위 미국식 단독주택

아카디아의 첫인상은 압도적이다. 전장 5160㎜, 전폭 2020㎜, 전고 1815㎜에 축간거리는 3072㎜에 달한다. 2.2t이 넘는 차체를 22인치 알로이 휠이 떠받친다. 수직에 가깝게 세워진 전면부와 넓은 보닛, 직선을 강조한 차체 윤곽은 정통 아메리칸 SUV의 디자인 문법을 충실히 따랐다.

자동차를 건축물에 비유한다면 아카디아는 넓은 대지 위에 지어진 미국식 단독주택에 가깝다. 제한된 차체 안에서 공간 효율성을 극대화하기보다 차체 자체를 키워 물리적인 여유를 확보했다.

실내는 과거 미국차의 투박함에 대한 선입견을 지운다. 풀그레인 가죽과 마호가니 원목을 활용한 내장재에 북미 최고봉인 드날리산의 지형을 새겨 고급감을 더했다. 15인치 세로형 중앙 디스플레이와 11인치 디지털 계기판, 헤드업 디스플레이는 현대적인 감각을 살렸다. 국내 소비자에게 익숙한 티맵 오토를 탑재한 것도 반갑다.

◆ 332.5마력의 저력…고속도로서 돋보이는 ADAS

거대한 차체와 달리 엔진 배기량은 2494㏄다. 2.5ℓ 4기통 가솔린 터보 엔진에 8단 자동변속기를 조합해 최고출력 332.5마력, 최대토크 45.1㎏·m를 발휘한다. 사륜구동(AWD) 시스템도 기본이다.

과거 미국산 대형 SUV의 상징이 대배기량 자연흡기 엔진이었다면 아카디아는 다운사이징과 터보 기술을 통해 새로운 해법을 제시한다. 주파수 감응형 댐퍼를 적용한 퍼포먼스 서스펜션은 승차감과 고속 주행 안정성의 균형을 추구한다. 공인 복합연비는 ℓ당 8.9㎞, 고속도로 연비는 10.4㎞다.

서울 도심을 벗어나 양평으로 향하는 고속도로 구간에서 주목할 부분은 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS)이다. 어댑티브 크루즈 컨트롤(ACC)은 앞차와의 간격에 맞춰 가속과 감속을 보조한다. 차선이탈 방지 보조와 후측방 조향 보조 시스템도 거대한 차체를 다루는 운전자의 부담을 줄여준다.

특히 GMC 특유의 햅틱 안전 경고 시트가 인상적인 사양이다. 위험 상황에서 경고음뿐 아니라 운전석 시트의 진동을 통해 운전자에게 위험을 알린다. 청각과 시각에만 의존하지 않는 미국식 안전 기술이다.

◆ 3열 펼쳐도 트렁크 648ℓ…가족을 위한 공간

아카디아의 진가는 가족 단위의 교외 나들이에서 드러난다. 2·2·3 배열의 7인승 구조로 2열에는 독립형 캡틴 시트를 배치했다. 3열 헤드룸은 979㎜, 레그룸은 816㎜로 성인 탑승까지 고려했다.

3열 좌석을 모두 사용한 상태에서도 648ℓ의 적재 공간을 확보했다. 2·3열을 모두 접으면 최대 2758ℓ까지 늘어난다. 최대 견인력은 2268㎏에 달한다. 카라반과 보트 등 레저 장비를 연결해 이동하는 미국의 자동차 문화가 반영된 결과다.

앞좌석 마사지 기능과 대형 파노라마 선루프, 16개의 스피커로 구성된 보스 퍼포먼스 시리즈 오디오도 장거리 여행의 만족도를 높이는 요소다.

◆ 미국서 20년 가까이 검증…국내 경쟁 상대 사실상 부재

국내 소비자에게 GMC는 아직 생소하지만 미국에서는 입지가 확고하다. GM 산하에서 픽업트럭과 SUV를 전문적으로 생산하며 쉐보레의 대중성과 캐딜락의 럭셔리 사이에서 독자적인 프리미엄 시장을 구축했다.

2007년형으로 처음 등장한 아카디아는 현재 3세대에 이르렀다. 미국에서 한때 연간 10만대 이상 판매된 GMC의 주력 SUV다. 포드 익스플로러, 혼다 파일럿 등과 경쟁하는 중형 3열 SUV로 분류된다. 전장이 5m를 훌쩍 넘는 아카디아가 미국에서는 중형 SUV라는 사실 자체가 양국 자동차 시장의 차이를 보여준다.

국내엔 최상위 사양인 드날리 얼티밋 단일 트림으로 도입됐다. 국내에서 차급과 가격을 기준으로 비교할 차량은 있지만 상품성이 정확하게 겹치는 직접적인 경쟁 상대는 사실상 없다.

전폭 2m 이상의 차체와 330마력 이상의 출력, 넉넉한 3열 공간, 2.2t 이상의 견인 능력에 고급 내장재를 갖춘 정통 아메리칸 SUV를 1억원 미만에 구매할 수 있다는 점은 분명한 차별점이다.

좁은 주차 공간과 연료비 부담, 낮은 브랜드 인지도는 극복해야 할 과제다. 그러나 아카디아를 선택하는 소비자라면 애초에 자동차의 크기를 줄이는 데 관심이 없을 가능성이 높다.

자동차를 단순한 이동 수단이 아닌 가족의 또 다른 생활 공간으로 생각하는 소비자에게 매력적인 선택지다. 한국 도로 위에서 미국의 광활함을 경험할 수 있는 몇 안 되는 자동차이기도 하다.

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

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