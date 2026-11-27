사진=AP/뉴시스

피겨 스케이팅 여자 싱글 신지아(세화여고)가 메달에 한 걸음 다가섰다.

신지아는 27일 일본 도쿄 게이오 아레나에서 열린 2026~2027 국제빙상경기연맹(ISU) 피겨 스케이팅 시니어 그랑프리 6차 대회 여자 싱글 쇼트프로그램에서 기술점수(TES) 42.72점, 예술점수(PCS) 32.59점으로 75.31점을 받았다. 2위다. 올 시즌 3차 대회 우승자인 1위 지바 모네(일본·77.12점)와 1.81점 차다. 3위는 알리나 고르바초파(러시아 출신 개인중립선수·71.48점)다. 여자 싱글 프리스케이팅은 28일에 열린다.

메달이 보인다. 신지아의 75.31점은 개인 최고점이다. 종전 기록은 올해 9월 챌린저 시리즈 롬바르디아 트로피에서 작성한 74.93점이다. 이번 대회서 반드시 메달을 따겠다는 각오다. 주니어 그랑프리 대회에선 3차례 우승을 차지했으나, 2025~2026시즌 시니어 그랑프리에 데뷔한 뒤 메달을 따지 못했다. 지난 시즌 그랑프리 1차, 2차 대회서 각각 7위, 5위에 머물렀다. 이번 시즌 첫 그랑프리였던 2차 대회에서도 6위에 자리했다.

신지아는 첫 과제인 더블 악셀을 무난하게 뛰었다. 트리플 러츠-트리플 토루프 콤비네이션 점프는 완벽하게 소화했다. 기본점 10.10점에 수행점수(GOE) 1.94점을 챙겼다. 플라잉 카멜 스핀을 최고 난도인 레벨4로 연기했다. 10%의 가산점이 붙는 연기 후반부에 시도한 트리플 플립에서 어텐션(에지 사용 주의) 판정을 받았다. 마지막 점프에선 다소 아쉬움이 남았으나, 체인지 풋 콤비네이션 스핀과 스텝 시퀀스, 레이백 스핀을 모두 레벨4로 마무리했다.

사진=AP/뉴시스

함께 출전한 유영(경희대)은 TES 39.89점, PCS 31.53점으로 71.42점을 받아 4위에 올랐다. 더블 악셀, 트리플 러츠-트리플 토루프 콤비네이션 점프는 완벽하게 뛰었다. 하지만 연기 후반부에 트리플 플립에서 쿼터 랜딩(점프 회전수가 90도 수준에서 모자라는 경우), 어텐션 판정을 동시에 받았다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]