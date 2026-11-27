사진=키움 히어로즈 제공

프로야구 키움은 “선수단이 27일 서울 양천구에 위치한 아동양육시설 ‘서울SOS어린이마을’에 방문해 사랑 나눔 행사를 진행했다”고 밝혔다.

이날 행사에는 서건창, 임병욱, 김건희 등 선수 9명이 참가해 아동들과 함께 요리 대결, 트리 꾸미기 등 다양한 레크리에이션 활동을 하며 뜻깊은 시간을 보냈다.

또한 선수단 상조회에서 마련한 후원금 500만원을 서울SOS어린이마을에 전달했다. 후원금은 시설 내 아동들의 자립을 지원하는 데 사용될 예정이다.

사진=키움 히어로즈 제공

내야수 서건창은 “지역사회에 도움이 되는 뜻깊은 자리에 선수단과 함께할 수 있어 기쁘다”며 “이전 히어로즈 시절 여러 차례 방문했던 기억이 있는데, 친정팀으로 돌아와 다시 함께하게 돼 감회가 새롭다. 오늘의 시간이 아이들에게 좋은 추억으로 남고, 꿈을 키우는 데 작은 보탬이 되길 바란다”고 밝혔다.

서울SOS어린이마을은 보호가 필요한 아이들이 스스로 자립할 때까지 생활할 수 있도록 지원하는 아동양육시설이다. 키움히어로즈 선수단은 2014년 첫 방문을 시작으로 13년 동안 매년 이곳을 찾아 후원금을 전달하고, 아이들과 직접 교감하는 자리를 만들어 왔다. 구단은 앞으로도 지역사회와 상생하며 나눔을 실천하는 사회공헌활동을 이어갈 계획이다.

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최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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