사진=뉴시스

국제축구연맹(FIFA)·아시아축구연맹(AFC) 대표단이 다음 달 초 한국을 찾는다.

대한축구협회 관계자는 27일 FIFA·AFC 대표단이 다음 달 4~5일 일정으로 방한한다고 밝혔다. 축구협회의 정관 및 차기 회장 선거 관련 준비를 논의하기 위해서다. 협회 임원진, 대의원과 문화체육관광부 주도로 출범했던 K-축구혁신위원회 위원들을 만날 예정이다.

두 달간 미뤘던 현장 점검이다. FIFA는 지난 9월 혁신위 활동에 대한 정보 제공을 요청하고 현장 점검을 나설 예정이었다. 하지만 내부 사정으로 약 두 달 만에 방한 일정을 새로 잡았다. 구체적인 방한 인원은 추후 별도 안내될 예정이다.

사진=뉴시스

축구협회 관계자는 “기존의 FIFA·AFC 권고사항에 대해 함께 논의하고 각계 이해관계자들의 의견을 직접 청취하고자 한다”며 “관련 정부 관계자 및 대한체육회 관계자들과도 현 상황에 대해 건설적인 논의를 진행할 수 있도록 미팅 일정을 조율해달라고 요청했다”고 설명했다.

거센 바람이 분다. 축구협회는 2026 북중미 월드컵 조별리그 탈락 이후 홍명보 축구대표팀 감독과 정몽규 축구협회장이 차례로 물러나면서 크게 휘청였다. 이에 정부가 직접 나섰다. 문체부가 유승민 체육회장과 박지성 FIFA 분과위원회 위원 등과 손잡고 혁신위를 출범시켰다. 선거인단 확대와 전자투표 활용 등을 권고했고, 협회는 이에 맞춰 다음 달 차기 회장 선거를 준비했다.

사진=뉴시스

제동이 걸렸다. FIFA는 정부를 포함한 제3자가 축구협회 운영에 부당하게 개입하는 걸 엄격히 금지한다. 이와 더불어 비밀투표 원칙 훼손 등에 대한 우려를 표했다. 결국 협회가 계획했던 연내 선거가 무산됐다.

축구협회 관계자는 “조속한 회장 선거 이행을 위한 진전된 논의와 협의가 진행될 수 있도록 각 이해관계자 및 유관 기관들과의 적극적인 소통에 나설 계획”이라고 전했다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]