지창욱과 이마다 미오의 국경을 초월한 로맨스가 글로벌 시청자들의 마음을 사로잡고 있다.

CJ ENM의 글로벌 콘텐츠 ‘메리 베리 러브(Merry Berry Love)’는 실패를 맛본 한국인 공간 기획자 이유빈(지창욱)과 일본인 여성 농부 시라하마 카린(이마다 미오)이 아름다운 섬에서 펼치는 로맨스를 그린 작품이다.

지난 25일 공개된 8화에서는 차로섬으로 돌아온 이유빈(지창욱)과 시라하마 카린(이마다 미오)의 동거 생활이 그려졌다.

두 사람은 설거지를 두고 티격태격하거나 한국식 이불 빨래를 함께 하는 등 서로 다른 생활 방식과 문화를 맞춰가며 현실적인 연인의 모습을 보여줬다. 그러나 방송 말미 유빈이 카린의 딸기 사업을 방해하는 쿠로가와 마사토(단타 야스노리)와 자신의 아버지 이경수(김태훈)가 함께 찍힌 사진을 발견하면서 새로운 긴장감이 형성됐다.

박구남(남윤수)과 미즈노 마리(쿠마다 린카)의 로맨스에도 진전이 있었다. 구직 활동으로 바빴던 구남의 사정을 알게 된 마리는 그를 믿겠다는 마음을 전했다. 구남 역시 구직에 성공하며 마리의 곁에 남을 수 있게 됐다.

‘메리 베리 러브’는 한국과 일본의 문화적 차이를 로맨스에 자연스럽게 녹여내며 디즈니+ 월드와이드 차트에서 최고 2위(플릭스패트롤 기준)에 오르는 등 글로벌 흥행을 이어가고 있다.

◆갯벌에서 시작된 로맨스

유빈과 카린의 관계에 첫 변화가 찾아온 것은 2화의 갯벌 장면이다. 그동안 유빈을 경계하며 거리를 뒀던 카린은 자신을 진심으로 돕는 유빈에게 조금씩 마음을 열기 시작했다. 아름다운 석양을 배경으로 서로 장난을 치며 가까워지는 두 사람의 모습과 지창욱 특유의 섬세한 눈빛 연기가 풋풋한 로맨스의 시작을 알렸다.

◆한국 영화 명대사로 전한 고백

구남과 마리의 로맨스에서는 한국 영화 ‘내 머리 속의 지우개’를 오마주한 5화의 고백 장면이 빼놓을 수 없다. 오랫동안 서로의 마음을 확인하지 못했던 두 사람은 마리의 적극적인 고백으로 마침내 연인이 됐다. “이거 마시면 우리 사귀는 거다”라는 영화 속 명대사를 활용한 마리와 예상치 못한 고백에 당황하면서도 설렘을 감추지 못하는 구남의 모습이 재미를 더했다.

◆꾸밈없는 진심이 담긴 고백

유빈과 카린이 정식 연인으로 발전한 7화의 고백 장면도 인상적이다. 유빈은 카린에게 “사귀어 주세요”라며 솔직하게 마음을 전했다. 화려한 이벤트나 미사여구 없이 갓 잠에서 깨어난 듯한 꾸밈없는 모습으로 서로의 마음을 확인하는 두 사람의 모습은 실제 연인을 보는 듯한 현실적인 설렘을 안겼다.

8화 말미에는 유빈이 카린의 딸기 사업을 방해하는 쿠로가와 마사토(단타 야스노리)와 자신의 아버지 이경수(김태훈)가 함께 찍힌 사진을 발견했다. 새로운 변수가 등장한 가운데 두 커플의 로맨스가 어떤 결말을 맞이할지 관심이 쏠린다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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