게임 개발사 선본(SUNBORN)이 ‘AGF 2026’에서 신작 ‘소녀전선: 블루코버넌트’의 전술인형으로 분장할 코스플레이어 6명과 현장 행사 내용을 27일 공개했다.

관람객은 행사 기간 매일 4명의 코스플레이어와 사진을 찍고, 사격 체험 등 미션에 참여해 한정 굿즈를 받을 수 있다.

선본이 개발하고 직접 서비스하는 ‘소 녀전선: 블루코버넌트’는 ‘소녀전선’ 지식재산(IP)을 바탕으로 한 3인칭 슈팅 게임이다. 캐릭터마다 전투 방식이 달라 이용자는 총기와 스킬, 장비를 조합해 전장 상황에 대응할 수 있다. 여러 이용자가 팀을 이뤄 적을 공략하는 협동 플레이(PvE)도 지원한다.

현장에서는 코스플레이어 6명이 게임 속 전술인형 4종을 재현한다. 리세와 바나는 ‘모신나강’을, 모모땅과 요무는 ‘나강’을 맡는다. 미에로와 차냥은 각각 ‘토로로’와 ‘치타’로 관람객을 만난다.

행사장에서 공식 커뮤니티에 가입하면 오로라 쇼핑백과 여권 모양의 ‘지휘관 수첩’을 받는다. 현장 미션은 ▲공식 X 계정 팔로우 및 현장 사진 공유 ▲사격 체험 ▲설문조사 등 세 가지다. 미션을 마칠 때마다 SD 이모티콘 스티커, 25㎜ 배지, 전술인형 홀로그램 카드 등 기념품을 받을 수 있다.

미션 세 가지를 모두 마치고 스탬프를 모으면 마우스패드와 키캡 키링 등이 걸린 경품 추첨에 참여할 수 있다. 당첨되지 않은 참가자에게도 엽서 1종을 무작위로 증정한다.

행사장을 찾기 어려운 이용자를 위해 공식 네이버 카페와 X에서도 AGF 2026 참가 기념 이벤트를 연다. 온라인 참가자에게도 현장에서 선보이는 게임 굿즈를 받을 기회가 주어진다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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