조정원 밝은사회클럽 국제본부(GCS International) 총재와 쿠르닷 샤미예프(Kurdat Shamiyev) 신임 GCS 카자흐스탄 총재 등 주요 참석자들이 지난 26일 카자흐스탄 아스타나 평화와 화해의 궁전에서 열린 GCS 카자흐스탄 국가본부 창립식에서 기념촬영을 하고 있다. 제공=GCS 국제본부

밝은사회클럽 국제본부(GCS International·총재 조정원)가 카자흐스탄에 국가본부를 세우고 중앙아시아 평화·봉사 활동 확대에 나섰다.

GCS 국제본부는 지난 26일 카자흐스탄 수도 아스타나의 평화와 화해의 궁전(Palace of Peace and Reconciliation)에서 GCS 카자흐스탄 국가본부 창립식을 열었다. 평화와 화해의 궁전은 세계 종교 지도자 회의가 열리는 곳으로, 국제 화합을 상징하는 아스타나의 대표 랜드마크다. 이날 행사는 2026 월드태권도 그랑프리 파이널(27~29일) 개막 하루 전에 열려 의미를 더했다.

행사에는 조정원 GCS 국제본부 총재(세계태권도연맹 총재)와 쿠르닷 샤미예프(Kurdat Shamiyev) 신임 GCS 카자흐스탄 총재(카자흐스탄태권도협회장), 게나디 골로브킨(Gennadiy Golovkin) 카자흐스탄 국가올림픽위원회(NOC) 위원장 등 주요 인사가 참석했다. 강석재 GCS 국제본부 부총재, 김상진 GCS 국제본부 이사(아시아태권도연맹 회장), 김인선 GCS 텍사스 총재, 마가블레 마헤르(Magableh Maher) GCS 호주 총재, 알렉세이 박(Alexey Park) GCS 키르기스스탄 총재(키르기스스탄태권도협회장), 양진방 WT 부총재(대한태권도협회장), 서정강 WT 사무총장, 제리 링 WT 비서실장, 라자 와심 아흐메드(Raja Wasim Ahmed) 파키스탄태권도협회 이사장 등 GCS와 WT 관계자 60여 명도 함께 출범을 축하했다.

행사는 조 총재의 GCS 종 타종으로 시작했다. 강석재 부총재가 GCS 헌장을 낭독했고, 나데즈다 카미토바(Nadezhda Khamitova) GCS 카자흐스탄 부총재(카자흐스탄태권도협회 국제담당 부회장)가 집회 선서를 했으며, 이어 GCS 명상을 진행했다. 참석자들은 제45차 UN 세계평화의 날 기념 영상, GCS 국제본부 주요 활동 영상, 태권도박애재단(THF) 창립 10주년 기념 영상을 함께 보며 인류애 실천을 다짐했다.

취임식에서는 조 총재가 샤미예프 신임 총재에게 GCS 카자흐스탄 깃발과 임명패, 회원증을 전달했다. 샤미예프 총재는 취임 선서에서 현지 봉사와 평화 운동 확산에 앞장서겠다고 약속했다.

조 총재는 축사에서 UN 세계평화의 날이 제정된 배경과 의의를 강조하며 “2026년 세계태권도연맹(WT) 슬로건 ‘Reborn Together(함께 다시 태어나다)’에 이어 2027년 슬로건을 ‘Together for Humanity(다 함께 인류를 위해)’로 정했다”며 “새해에는 전 세계 GCS 회원과 태권도 가족 모두가 인류 공영을 위한 봉사에 더욱 매진하자”고 말했다.

차기 국제 행사 계획도 공식화했다. 조 총재는 “2027년 7월 7일 아스타나에서 개막하는 2027 WT 세계태권도선수권대회를 며칠 앞두고 2027 GCS 국제대회를 아스타나에서 열기로 신임 GCS 카자흐스탄 총재와 합의했다”고 밝혔다. 행사에 참석한 파키스탄, 이란 등 각국 태권도협회장들도 자국에 GCS 국가본부를 서둘러 결성하고 싶다며 국제본부에 적극적인 지원을 요청했다.

조 총재는 아랄 사티코브(Aral Sadykov), 나데즈다 카미토바 카자흐스탄태권도협회 부회장에게 GCS 감사장을 전달했다. 참석자들은 다 함께 GCS 노래를 부른 뒤 ‘평화는 개선보다 귀하다’라는 슬로건 현수막 앞에서 기념촬영을 했다. 행사는 조 총재의 폐회 타종으로 끝났고, 참석자들은 아스타나 리셉션홀(House of Receptions)에서 열린 환영 만찬에서 교류를 이어갔다.

권기범 기자 polestar174@sportsworldi.com

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