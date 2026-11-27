사진=뉴시스

배우 정우성이 절친 이정재와 함께 설립한 소속사 아티스트컴퍼니를 떠났다.

아티스트컴퍼니는 27일 “정우성과 전속계약이 만료됐다”고 밝혔다. 정우성은 올해 초 전속계약이 만료된 이후 재계약을 체결하지 않았으며 현재 별도의 소속사 없이 10여년간 함께 일해 온 매니저와 활동 중인 것으로 전해졌다.

아티스트컴퍼니는 정우성과 이정재가 2016년 의기투합해 설립한 회사다. 두 사람은 ‘청담부부’라는 별명이 붙을 만큼 돈독한 친분을 자랑하며 연예계 대표 절친으로 꼽혀왔다.

그러나 정우성이 지난달 2일 임기를 약 6개월 남겨두고 아티스트컴퍼니 사내이사직에서 물러나면서 두 사람을 둘러싼 불화설이 불거졌다.

금융감독원 전자공시시스템에 따르면 정우성은 지난 19~23일 아티스트컴퍼니 주식 15만5000주를 약 5억2170만원에 장내 매도하며 주요 주주 지위에서도 벗어났다. 다만 여전히 9.9998%의 지분을 보유하고 있어 투자 관계는 유지하고 있다.

전속계약 만료에 이어 사내이사직 사임과 지분 일부 매각까지 이어지면서 두 사람의 동업 관계에 변화가 생긴 것 아니냐는 관측이 나온다. 다만 불화설의 진위는 확인되지 않았다.

최근 아티스트컴퍼니와 최대 주주인 이정재를 둘러싼 각종 의혹이 제기된 점도 관심을 더하고 있다. 아티스트컴퍼니는 이정재의 수익배분 정산 특혜 의혹을 비롯해 이중 임대료 지출, 뷰티 업체 계약 등을 둘러싼 논란에 휩싸인 바 있다.

아티스트컴퍼니는 지난 18일 “이정재 배우와 함께 사내이사로 재직하던 동료 배우 역시 별도의 임원 급여를 받지 않았으며, 두 배우에게는 동일한 조건의 정산 계약이 적용됐다”고 반박했다.

정우성은 현재 영화 ‘살생부’를 촬영 중이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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