김윤석과 구교환 주연의 영화 ‘폭설’이 관객과의 만남을 이어간다.

‘폭설’ 측은 오는 30일과 12월 3일 CGV용산아이파크몰에서 두 차례의 GV를 추가로 진행한다고 밝혔다.

‘폭설’은 폭설로 고립된 시골 기차역에서 퇴직을 앞둔 역장 갑수(김윤석)와 새로 부임한 후임 현택(구교환) 앞에 의문의 시신이 발견되면서 벌어지는 이야기를 그린 미스터리 드라마다.

먼저 30일에는 홍의정 감독과 ‘살목지’의 이상민 감독, 김소미 평론가가 함께하는 ‘살목지에 내린 폭설’ GV가 열린다.

두 감독은 제한된 공간에서 긴장을 끌어올리는 방식과 장르 연출에 관한 이야기를 나눌 예정이다. 폭설로 외부와 단절된 설오역에서 시작되는 사건과 서로를 의심하기 시작하는 인물들의 심리도 함께 짚는다.

12월 3일에는 홍의정 감독과 장항준 감독, 이은선 영화 저널리스트가 참여하는 ‘폭설과 사는 남자’ GV가 마련된다.

장항준 감독과 홍 감독은 갑수와 현택의 관계를 비롯해 고립된 기차역에서 이어지는 사건의 흐름을 이야기한다. 장 감독의 영화 해석과 함께 홍 감독이 직접 전하는 촬영 과정과 작품 비하인드도 들을 수 있다.

‘폭설’은 퇴직을 앞둔 역장과 새로 온 후임이라는 두 인물을 중심으로 전개된다. 눈 때문에 발이 묶인 기차역에 시신까지 나타나면서 두 사람은 생존을 위해 힘을 합치는 동시에 서로를 의심하게 된다. 김윤석과 구교환이 만들어내는 팽팽한 관계도 작품의 주요 관전 포인트다.

개봉 이후 GV를 추가하며 관객과의 대화도 이어가는 ‘폭설’이 극장에서 입소문을 이어갈 수 있을지 관심이 모인다.

‘폭설’은 전국 극장에서 상영 중이다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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