배우 강유석이 환한 미소 뒤에 분노와 열등감을 숨긴 인물로 돌아왔다. 영화 ‘최종면접’의 이희찬은 유쾌한 입담과 친화력으로 지원자들의 분위기를 이끌지만, 이야기가 진행될수록 전혀 다른 얼굴을 드러낸다. 강유석은 상반된 감정을 오가며 선과 악 어느 한쪽으로 단정하기 어려운 인물을 완성했다.

지난 4일 개봉한 ‘최종면접’은 최종면접장에 모인 지원자 6명이 각자의 비밀을 폭로하는 의문의 봉투를 발견하면서 벌어지는 이야기다. 아사쿠라 아키나리의 소설 ‘여섯 명의 거짓말쟁이 대학생’을 원작으로 하며 ‘탐정: 더 비기닝’(2015), ‘해적: 도깨비 깃발’(2022)의 김정훈 감독이 연출했다.

강유석은 어떤 역할을 제안받을지 모르는 상태에서 시나리오를 읽었다. 한 번에 읽을 정도로 몰입감이 좋았고, 마지막 장을 덮었을 때 가장 연기하고 싶은 인물로 이희찬을 꼽았다. 실제로 이희찬 역을 제안받자 고민하지 않고 출연을 결정했다.

강유석은 “희찬은 겉과 속의 차이가 가장 크고 감정의 폭도 넓다. 제가 연기하면 재미있겠다고 생각했다”면서도 “막상 시작하고 보니 왜 이렇게까지 행동하는지 이해하기가 어려웠다. 연기하려면 제가 먼저 납득해야 해서 인물을 이해하는 데 많은 시간을 들였다”고 말했다.

◆“거짓말하는 순간에는 진짜라고 믿었다”

강유석은 대본을 반복해서 읽으며 김정훈 감독에게 크고 작은 질문을 쏟아냈다. 희찬이 고급 승용차를 타는 이유부터 특정 술의 이름을 모르는 설정까지 그냥 지나치지 않았다. 주변 사람들에게 의견을 묻고 희찬의 과거를 일기처럼 적으며 화면에 나오지 않는 시간도 채웠다.

밝고 여유로운 태도 역시 호의라기보다 자신을 감추기 위한 가면이라고 해석했다. 사랑하는 사람과 가족을 지키지 못했다는 자책이 자기혐오로 번졌고, 최종면접에서 만난 지원자들을 조사하면서 분노가 커졌다고 봤다.

강유석은 “희찬이 다른 지원자들에게 보이는 호의도 대부분 가짜”라며 “속으로는 ‘이 사람들도 별것 없는데 왜 최종면접까지 올라왔을까’라고 생각한다. 그런 마음을 들키지 않으려고 더 밝고 여유 있는 척한다고 봤다”고 설명했다.

희찬이 여러 차례 구역질하는 모습에도 각각 다른 감정을 담았다. 편의점에서는 면접을 가벼운 모임처럼 여기는 지원자의 태도에 반응하고, 가까워진 이들이 “함께 합격하자”고 말할 때는 그들의 선의를 역겹게 받아들인다. 면접장에서는 속내를 감추기 위해 최대한 작은 반응만 보였다.

거짓말을 연기할 때는 희찬 자신도 그 말을 진실이라고 믿어야 한다고 생각했다. 강유석은 “마피아 게임에서 ‘시민인 척해야지’라고 생각하는 것보다 ‘나는 시민이다’라고 믿어야 자연스럽다”며 “희찬도 면접장 안에서는 자신이 폭로의 피해자라고 믿어야 진짜로 화를 내고 범인을 찾을 수 있다고 생각했다”고 짚었다.

모든 진실이 드러나는 후반부에는 준비한 표현보다 상대 배우들의 얼굴에 집중했다. 강유석은 “분노와 슬픔이 한꺼번에 밀려왔지만 다른 지원자들에게는 절대 보여주고 싶지 않았을 것”이라며 “혼자 남아 거울에 비친 자신을 보면서 결국 자기 자신에게 구역질한다고 생각했다”고 밝혔다.

조이현, 김재원, 신승호, 곽동연, 배강희 등 또래 배우들과 쌓은 호흡도 몰입을 도왔다. 촬영이 없는 시간에도 연기와 아이디어를 나눴고, 각자의 장면에서는 한 배우에게 감정을 집중해줬다. 강유석은 “어느 순간 동료들이 배우가 아니라 혜인과 진우 등 극 중 인물로 보였다”며 “모두 치열하게 준비해온 진심이 느껴져 저 역시 큰 힘을 얻었다”고 말했다.

◆오디션 200번 낙방 뒤 배운 ‘멈추는 법’

취업이 절실한 희찬의 마음에는 배우를 꿈꾸던 자신의 경험도 녹였다. 강유석은 학창 시절부터 200번이 넘는 오디션에서 떨어졌다. 다음 기회를 준비할 힘조차 남지 않은 상태에서도 다시 대본을 받아야 하는 시간이 반복됐다.

어느 날 오디션 장소로 향하다 이유 없이 눈물이 났다. ‘내 길이 아닌가’라는 생각은 ‘나는 부족한 사람인가’라는 자기 의심으로 이어졌다. 강유석은 더 버티다가는 자신을 혐오하게 될 것 같아 3~4개월 동안 오디션을 쉬었다.

강유석은 “학교에 다니며 친구들과 공연하고 저 자신을 돌아봤다”며 “그전에는 잘 보이려고 애쓰느라 오히려 과하게 연기했다. 쉬고 나니 그냥 저로서 가면 된다는 것을 알았고, 신기하게도 다시 오디션에 붙기 시작했다”고 회상했다.

2000대 1의 경쟁률을 뚫은 넷플릭스 시리즈 ‘택배기사’(2023)는 배우로서 자신감을 되찾은 전환점이었다. 이후 ‘폭싹 속았수다’(2025), ‘언젠가는 슬기로울 전공의생활’(2025), ‘서초동’(2025)을 거치며 활동 영역을 넓혔다.

작품이 많아진 만큼 부담도 커졌다. 오디션을 보던 때와 달리 이제는 자신을 믿고 역할을 맡긴 사람들에게 결과로 증명해야 하기 때문이다. 강유석은 “연기는 끝이 없어서 오히려 다행”이라며 “하면 할수록 부족한 부분이 보이지만 ‘강유석은 연기를 잘한다’는 말을 들을 때까지 계속 노력하고 싶다”고 힘주어 말했다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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