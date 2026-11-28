“기다리던 사람에게 편지를 받은 것 같은 순간이었어요.”

배우 조여정에게 이창동 감독의 연락은 영화의 한 장면처럼 찾아왔다. 사실적인 인물을 연기하고 싶다는 갈증이 깊어지던 시기였다. 장르적 설정이나 극적인 표현보다 실제 어딘가에 살고 있을 법한 사람으로 존재해보고 싶었다. 오랫동안 이창동 감독의 영화를 보며 꿈꿨던 작업이 현실이 됐다.

조여정은 영화 ‘가능한 사랑’으로 제47회 청룡영화상 여우조연상을 받았다. ‘기생충’(2019)으로 제40회 시상식 여우주연상을 받은 데 이어 두 번째 청룡 트로피다. 주연과 조연의 경계를 넘어 인물에 스며든 연기가 다시 한번 인정받았다.

‘가능한 사랑’은 해고 노동자 호석(설경구)과 아내 미옥(전도연), 다큐멘터리 감독 예지(조여정)와 남편 상우(조인성)가 다큐멘터리 제작을 계기로 만나 서로 다른 삶과 감춰진 욕망을 마주하는 이야기다. 이창동 감독이 ‘버닝’(2018) 이후 8년 만에 선보인 신작으로, 지난 9월 일부 극장에서 먼저 상영된 뒤 11월 6일 넷플릭스를 통해 전 세계에 공개됐다.

조여정이 연기한 예지는 해고 노동자의 삶을 기록하려는 다큐멘터리 감독이다. 호석과 미옥에게 진심으로 다가가지만, 그 순수한 열정이 때로는 상대를 압박하고 상처 입힌다. 조여정은 예지의 행동을 옳고 그름으로 판단하기보다 인물의 진심을 끝까지 믿는 쪽을 택했다.

◆“기다리던 사람에게 편지가 왔다”

조여정은 이창동 감독에게 연락받은 순간을 또렷하게 기억했다. 마침 휴대전화를 손에 들고 있었고, 화면에 뜬 이름을 보고 놀랐다. 다음 날 시나리오를 받아 읽었지만 곧바로 답하지 못했다.

조여정은 “이야기가 너무 징하고 여운이 길어 바로 연락드릴 수 없었다”며 “사흘 정도 지나 ‘캐릭터가 너무 어렵다. 예지는 그림자처럼 존재해야 할 것 같다. 당연히 하고 싶고 잘해보겠다’고 말씀드렸다”고 회상했다.

이창동 감독의 작품을 기다렸던 이유는 인물이 화면 밖에서도 살아갈 것처럼 느껴졌기 때문이다. 조여정은 “감독님 영화는 상영하는 두 시간보다 영화를 본 뒤의 시간이 더 길다”며 “실제 우리 삶에서 일어날 법한 사건과 인물을 다루기 때문에 작품이 마음속에 오래 남는다”고 설명했다.

예지는 한마디로 규정하기 어려운 인물이었다. 넉넉하지 않은 가정에서 성장했지만 부유한 친구들과 어울렸고, 유학 중 만난 상우와 결혼했다. 경제적으로 풍요로운 삶을 살면서도 그 세계에 완전히 속하지 못한다. 자신의 일을 통해 끊임없이 성장하고 정체성을 확인하려 한다.

이창동 감독은 촬영 전 조여정에게 “예지는 이 영화에서 나의 정체성이라고 볼 수 있다”고 말했다. 타인의 삶을 작품에 담는 창작자가 피할 수 없는 윤리적 딜레마를 예지에게 투영한 것이다. 조여정은 그 말을 출발점으로 삼되 나머지 삶은 직접 상상해 채웠다.

해고 노동자를 다룬 다큐멘터리를 찾아보고 해당 작품의 감독도 만났다. 예지가 미국의 어느 대학을 나왔는지, 이전에 단편영화를 몇 편 만들었을지까지 구체적으로 설정했다. 촬영 현장에서는 실제 영화 촬영감독과 제작진이 예지의 다큐멘터리팀으로 참여해 인물을 믿고 살아갈 수 있는 환경을 만들었다.

◆순수한 진심도 누군가에게는 폭력이 된다

예지의 카메라는 호석과 미옥의 삶을 기록하지만, 두 사람이 감추고 싶었던 상처까지 세상 밖으로 끌어낸다. 선의로 시작한 일이 상대에게는 폭력이 될 수 있다는 모순이 작품의 중요한 축이다.

조여정은 “누군가의 순수하고 진심 어린 노력이 다른 사람에게는 무리한 요구가 될 수 있다”며 “예지는 자신이 상처를 주고 있다는 사실을 모른다. 정말 순수하고 진심이기 때문이다. 관객은 ‘그래도 저건 아니지 않나’라고 생각할 수 있지만, 제가 예지의 진심을 의심하면 안 된다고 봤다”고 밝혔다.

배우인 자신은 이야기의 결말과 인물들의 이면을 모두 알고 있었지만, 예지는 아무것도 의도하지 않은 채 행동해야 했다. 조금이라도 계산이나 악의가 드러나면 작품이 던지는 질문이 달라질 수 있었다. 조여정은 자신이 알고 있는 정보를 지우고 예지의 믿음만 남기려고 했다.

촬영할 때는 다큐멘터리 카메라 자체가 이미 불편하고 폭력적인 존재라고 판단했다. 그래서 예지는 화면 안에서 더욱 조용히 물러나 있어야 했다. 조여정은 “예지가 그림자처럼 존재해야 한다고 생각했다”며 “전도연 선배가 아니라 미옥의 눈만 보고, 그 이야기를 진심으로 들으면서 반응하려고 했다”고 말했다.

미옥을 향한 마음도 취재 대상에 대한 관심만은 아니었다. 예지는 자신에게 없는 온정을 미옥과 호석 부부에게서 발견한다. 조여정은 “예지는 미옥에게 진심이었고 닮고 싶은 마음도 있었다”며 “상우는 친절하지만 냉정한 사람인 반면, 미옥과 호석 사이에는 예지가 자신의 결혼에서 갖지 못한 정이 있었다”고 해석했다.

‘기생충’에 이어 두 번째 아카데미 레이스에도 나선다. 당시에는 드라마 촬영으로 주요 일정에 함께하지 못했지만 이번에는 처음부터 동료들과 레이스를 경험하고 있다. 조여정은 “모두의 건강과 체력이 가장 중요하다는 생각이 든다”며 “감독님 말씀처럼 결과를 앞서 생각하기보다 최선을 다하려 한다”고 밝혔다.

표현하기보다 인물로 존재하고 싶었던 배우의 바람은 예지를 통해 이뤄졌다. 조여정은 “세계 곳곳에서 이창동 감독님의 영화를 기다린 관객들을 직접 보니 자랑스럽고 뿌듯했다”며 “그 영화의 배우로 관객을 만날 수 있다는 것이 영광”이라고 말했다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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