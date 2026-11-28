공연이 끝났는데도 관객은 다시 움직였다. 이번에는 스타디움이 아니라 영화관이다.

데뷔 10주년을 맞은 임영웅이 콘서트에 이어 극장가에서도 존재감을 보여주고 있다. 지난 18일 CGV 단독으로 개봉한 공연실황영화 ‘임영웅 | 아임 히어로 더 스타디움 2’는 26일까지 누적 관객 7만6227명을 모았다. 개봉 첫날 2만1257명으로 박스오피스 2위에 오른 뒤 상영 규모가 크지 않은 상황에서도 꾸준히 관객을 불러들이고 있다.

영화의 출발점은 지난 9월 고양종합운동장 주경기장에서 열린 데뷔 10주년 공연이다. 임영웅은 9월 4일부터 6일까지 사흘 동안 약 9만5000명의 관객과 만났고, 이 공연을 기점으로 단독 콘서트 누적 관객 100만 명을 넘어섰다. 영화에는 임영웅과 팬클럽 영웅시대가 함께한 지난 10년과 새로운 10년을 약속하는 무대가 담겼다.

◆100만명이 본 콘서트, 다시 극장으로

공연실황영화의 강점은 현장을 다시 경험하게 한다는 데 있다. ‘아임 히어로 더 스타디움 2’는 일반 2D에 더해 IMAX와 스크린X로도 상영되고 있다. 특히 개봉 초반 전체 매출의 약 75%가 IMAX와 스크린X에서 나왔다. 공연을 다시 보는 데 그치지 않고 큰 화면과 입체적인 사운드에 비용을 지불하는 관객이 적지 않았다는 의미다.

관객 구성에서도 임영웅 팬덤의 특징이 드러난다. CGV 자료를 인용한 보도에 따르면 특별관 관객 가운데 40~50대가 절반에 가깝고 여성 비율은 83%였다. 콘서트에서 형성된 팬층이 영화관으로 그대로 이동하고 있는 셈이다.

임영웅은 극장에 영화를 걸어두는 데서 끝내지 않았다. 지난 21일 CGV김포를 시작으로 영등포 타임스퀘어와 용산아이파크몰을 직접 찾아 게릴라 무대인사를 진행했다. 첫 방문지인 김포는 라이브 방송에서 추첨으로 정했다. 예고 없이 상영관에 등장해 관객에게 영화 소감을 묻고 친필 사인 포스터를 선물했다. 청주와 김해에서도 게릴라 무대인사가 예정돼 있다.

몇 달 전 9만5000명이 모인 스타디움에 섰던 가수가 이번에는 작은 상영관으로 직접 들어가 팬을 만난 것이다. 규모가 달라져도 팬을 만나는 방식에는 공을 들인다.

◆영화 보고 끝이 아니다…이번엔 함께 부른다

관객과의 접점은 다음 단계로 이어진다. 오는 12월 5~6일에는 전국 CGV 36개 지점에서 자막 싱어롱 상영을 진행한다. 화면에 나오는 가사를 보며 관객이 임영웅의 노래를 함께 부를 수 있는 방식이다. 예매는 27일부터 시작됐으며 관람객에게는 별도 기념품도 제공한다.

콘서트에서 노래를 함께 부르고, 그 무대를 영화관에서 다시 본 뒤 이번에는 상영관에서 다시 떼창한다. 하나의 공연이 끝난 뒤에도 팬이 참여할 수 있는 자리를 계속 만들어내는 방식이다.

임영웅은 올해 데뷔 10년을 채웠다. 콘서트 누적 관객은 100만 명을 넘어섰고, 그 장면을 담은 영화에도 다시 수만 명이 표를 샀다. 여기에 게릴라 무대인사와 싱어롱까지 이어지면서 공연실황영화는 단순한 기록물이 아니라 팬들이 다시 모이는 자리가 됐다.

스타디움의 9만5000명에서 영화관의 한 좌석까지. 데뷔 10년을 맞은 임영웅은 공연이 끝난 뒤에도 팬과 만날 이유를 계속 만들어가고 있다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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